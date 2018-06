ПАТ «Центренерго» в замечательном настроении в г. Украинка.

Сьогодні Посол США в Україні Марі Йованович відвідалаТрипільську ТЕС !



Today US Ambassador to Ukraine Marie L.Yovanovitch visited Trypilska TPP!



