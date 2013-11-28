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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:43
Re: Идеи: портфель
Вчера на корабле по плавали, инсойдом поделились и пошли продажи
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:06
мало того, что подобные тебе писатели в слове "стремится" делают по две ошибки, так и относительно смысла написанного приходит на память анекдот:
"Я пережил одну мировую войну, три автомобильные катастрофы, одну авиационную, два неудачных супружества, три описи имущества за долги и одно банкротство. А теперь приходит мой внук и заявляет: "Дедушка, ты ничего не понимаешь в жизни!"
зы. что касается разговоров о горе в семье, то желаю тебе, прид.урок, подобного.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34
по поводу стоимости ПО , пишут что вроде само ядро стоит не так уж и дорого , пару десятков тыс дол , но при этом потребуются доработки для выполнения требований местных требований контролирующих органов.
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:50
Куюн пишет что Днепроазот остановился , а это очень хорошо , так как затрудняет схематоз с большими объемами газа добытого Укрнафтой
Живите своим умом!
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