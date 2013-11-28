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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:43

Re: Идеи: портфель

Вчера на корабле по плавали, инсойдом поделились и пошли продажи
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:06

  Lenavo написав:Не зарекайтесь.вы ещё молоды и ничего не знаете о жизни. Когда случиться горе в вашей семье... вы отладите по лютой цене. Без ликвидности эта цена стримиться к 0.

мало того, что подобные тебе писатели в слове "стремится" делают по две ошибки, так и относительно смысла написанного приходит на память анекдот:
"Я пережил одну мировую войну, три автомобильные катастрофы, одну авиационную, два неудачных супружества, три описи имущества за долги и одно банкротство. А теперь приходит мой внук и заявляет: "Дедушка, ты ничего не понимаешь в жизни!"

зы. что касается разговоров о горе в семье, то желаю тебе, прид.урок, подобного.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:34

по поводу стоимости ПО , пишут что вроде само ядро стоит не так уж и дорого , пару десятков тыс дол , но при этом потребуются доработки для выполнения требований местных требований контролирующих органов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:50

Куюн пишет что Днепроазот остановился , а это очень хорошо , так как затрудняет схематоз с большими объемами газа добытого Укрнафтой
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:46

  zzzzzz написав:по поводу стоимости ПО , пишут что вроде само ядро стоит не так уж и дорого , пару десятков тыс дол , но при этом потребуются доработки для выполнения требований местных требований контролирующих органов.

А наличие ПО за 10 лет УБ сильно помогло стать центром ликвидности, Мировым финансовым узлом???

Дело не в ПО, не в инвесторах (хоть физиках, хоть нерезах), не в регуляторе доящих мечтательных бычков.
Проблема в эмитентах, а еще глубже в политике ЦБ.
Вместо стимулирования развития бизнеса, они заигрывают с лохторатом. В результате, адекватный бизнес, в Украине капитал не привлекает. А на местном рынке торгуются огрызки веерной приватизации 90х. Слава яйцам, этот ужас заканчивается.

Ну и напомню об Омерике и прочих ЕСах. Десятки тысяч эмитентов, продуманная инфраструктура. Так сказать на любой вкус.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:32

St/2
Хватит поливать г.. смотри как бы ты сам не влип со всякими кухнями
Кто здесь давно , отлично себе отдает отчет о рисках и не нужно 100500 раз это повторять , уже надоело.

ФРС повысила ключевую ставку с 1,5-1,75 до 1,75-2%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:35

St/2 Приходить на згадку анекдот про дощових черв"яків і їх сакраментальне "Батьківщину, сину, не обирають".
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:37

zzzzzz
Если г назвать г, это преступление?

Мозг включи, думаешь твой грунт под ногами чем-то лучше любой другой земли на планете?
Нет? так это фашизм!

Патриотизм, это в плоскости секты...
Востаннє редагувалось St/2 в Сер 13 чер, 2018 21:42, всього редагувалось 2 разів.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:40

St/2

Ты отклонился от темы. Главная мысль моего мессенджа - хватит тут всем нам рассказывать о рисках УБ , мы отдаем себе отчет о рисках.

Не нужно 100500 раз писать одно и то же , это уже тролингом называется.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:44

zzzzzz
Основной мой посыл, что за риск в ЕМ в целом и Украине в частности сильно недоплачивают.

Почему-то наперсточников у метро закрываю, а вот УБ так долго протянуло, странно...
St/2
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