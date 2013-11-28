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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:58

St/2
так и управляющие должны работать с лицензиями :)
всему свое время. а на двух лошадях - седалища не хватит.
это я к своему прежнему мнению, что сначала выйдем отсюда - потом будем думать.
заметь: те, кто не стал ожидать дивов, вышел на очень хороших уровнях. и Уба здесь отыграла как и положено нормальной бирже.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:07

  Yuri_T написав:кто не стал ожидать дивов, вышел на очень хороших уровнях. и Уба здесь отыграла как и положено нормальной бирже.


Я вышел на 50% как раз на этих уровнях в ОВГЗ, будем дальше смотреть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:11

Yuri_T
Абитуриента гнобили, а с его объемом, Аваль и на 6 коп вернуть мог.
А оно вот как получилось, ни дивов, ни рынка.
В целом и без биржи торговать можно, одна табличка в Гугл доксах с общим доступом, вот и всё ПО.

Просто сколько раз проходили:
-безупречная вера
-надежда на лучшее
-разочерование
-майдан, черенки...

Может хватит страдать уйней?
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:17

  St/2 написав:Yuri_T
Абитуриента гнобили, а с его объемом, Аваль и на 6 коп вернуть мог.

и на 1 копейку мог, но насколько надолго? на 5 минут?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20

  St/2 написав:А оно вот как получилось, ни дивов, ни рынка.

а почему ты считаешь, что дивов не будет?
с привычным инэт-трейдингом, да, может быть длительная проблема.
но это не значит, что актив будет стоить ноль.
видел ролик от чувака, что на авдее денег заработал?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20

Yuri_T
Чего сегодня ниже 31 не выкупали?
Будет же только дорожать ))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:26

St/2
ты всё время уводишь разговор в сторону.
вот тебе живой пример: Зэд на самых хаях продал 50% портфеля, зафиксил большую процентную прибыль, ушел в ОВГЗ и теперь ежедневно мониторит ситуацию.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 13 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:38

  Yuri_T написав:St/2
Зэд на самых хаях продал 50% портфеля, зафиксил большую процентную прибыль, ушел в ОВГЗ и теперь ежедневно мониторит ситуацию, забывая, скорее всего, регулярно вставлять жене.


Юра, у тебя что корона выросла ?
Хамить не нужно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:39

zzzzzz
давай удалим сообщения, какая нах. корона?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:42

Yuri_T
УБ полностью удовлетворяет, вот это ж ломка без нее будет, хотя жены будут довольны)))
St/2
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