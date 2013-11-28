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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:58
St/2
так и управляющие должны работать с лицензиями
всему свое время. а на двух лошадях - седалища не хватит.
это я к своему прежнему мнению, что сначала выйдем отсюда - потом будем думать.
заметь: те, кто не стал ожидать дивов, вышел на очень хороших уровнях. и Уба здесь отыграла как и положено нормальной бирже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:07
Yuri_T написав:
кто не стал ожидать дивов, вышел на очень хороших уровнях. и Уба здесь отыграла как и положено нормальной бирже.
Я вышел на 50% как раз на этих уровнях в ОВГЗ, будем дальше смотреть.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:11
Yuri_T
Абитуриента гнобили, а с его объемом, Аваль и на 6 коп вернуть мог.
А оно вот как получилось, ни дивов, ни рынка.
В целом и без биржи торговать можно, одна табличка в Гугл доксах с общим доступом, вот и всё ПО.
Просто сколько раз проходили:
-безупречная вера
-надежда на лучшее
-разочерование
-майдан, черенки...
Может хватит страдать уйней?
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St/2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:17
St/2 написав:Yuri_T
Абитуриента гнобили, а с его объемом, Аваль и на 6 коп вернуть мог.
и на 1 копейку мог, но насколько надолго? на 5 минут?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20
St/2 написав:
А оно вот как получилось, ни дивов, ни рынка.
а почему ты считаешь, что дивов не будет?
с привычным инэт-трейдингом, да, может быть длительная проблема.
но это не значит, что актив будет стоить ноль.
видел ролик от чувака, что на авдее денег заработал?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:20
Yuri_T
Чего сегодня ниже 31 не выкупали?
Будет же только дорожать ))
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St/2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:26
St/2
ты всё время уводишь разговор в сторону.
вот тебе живой пример: Зэд на самых хаях продал 50% портфеля, зафиксил большую процентную прибыль, ушел в ОВГЗ и теперь ежедневно мониторит ситуацию.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Сер 13 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:38
Yuri_T написав:St/2
Зэд на самых хаях продал 50% портфеля, зафиксил большую процентную прибыль, ушел в ОВГЗ и теперь ежедневно мониторит ситуацию, забывая, скорее всего, регулярно вставлять жене.
Юра, у тебя что корона выросла ?
Хамить не нужно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:39
zzzzzz
давай удалим сообщения, какая нах. корона?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:42
Yuri_T
УБ полностью удовлетворяет, вот это ж ломка без нее будет, хотя жены будут довольны)))
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