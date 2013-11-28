Додано: Сер 13 чер, 2018 22:26

St/2

ты всё время уводишь разговор в сторону.

вот тебе живой пример: Зэд на самых хаях продал 50% портфеля, зафиксил большую процентную прибыль, ушел в ОВГЗ и теперь ежедневно мониторит ситуацию.

Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 13 чер, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.

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