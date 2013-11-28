Yuri_T
Извинишься - удалю
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:53
zzzzzz
я свое сообщение отредактировал. ты, если хочешь, оставляй.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57
Ты в своих подколах зашел уже слишком далеко , и писать пошлятину о родных на форуме это уже перебор.
Живите своим умом!
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