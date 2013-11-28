zzzzzz
я свое сообщение отредактировал. ты, если хочешь, оставляй.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:53
zzzzzz
я свое сообщение отредактировал. ты, если хочешь, оставляй.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57
Ты в своих подколах зашел уже слишком далеко , и писать пошлятину о родных на форуме это уже перебор.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:19
Re: Идеи: портфель
Похоже что т.н. "огрызки" пытаются отобрать за гроши (большую часть уже отобрали, посмотрите на СГОк - его выработку и финрез)... Не удивлюсь если вся эта катавасия как раз под приватизацию и заточена(для занижения цены). Почему нигде в СМИ не трубят что убивается ФРУ и этим отпугиваются инвестора нерезы? ИМХО
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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