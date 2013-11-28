Додано: Чет 14 чер, 2018 08:31

Investor_33

Наш фондовый рынок как Неуловимый Джо. Он не нужен ни бизнесу, так как привлекать капитал здесь дорого; ни власти, так как со смешными оборотами здесь нечего администрировать; ни инвесторам, по причине нежелания мажерами делится прибылью.

То есть ценные бумаги никуда не денутся. Будут и законы и владельцы и регулятор. Но вот рынок - как инструменты перераспределения прав и капитала - нет, он не нужен в этой стране.



За рынок во вчерашнем виде топят проф участники, которые кроме как на инсайде да на скупке с земли зарабатывать не умеют, на внешних рынках этот опыт бесполезен. Да группа физиков, вкусившая прелесть 100% в квартал, такие есть и среди любителей Форекса, ПАММ, биткоинта, это уже из плоскости игромании.



Про моральные ценности при сквизи. Это напоминает бой разбойников и мародеров. В итоге побеждают первые, так как крупнее и наглее.

Рынок создавался через отнять и поделить, и заканчивается как отнять и сгруппировать.



Потому я и топлю за внешние рынки. Там бизнесу нужен мелкий инвестор, регулятор имеет % от огромного оборота, а физик при пассивном формате имеет свои 5-7% поверх инфляции и может быть уверен в сытой старости. Гении могут сообразить свои 100% в квартал, инструментарий огромен.