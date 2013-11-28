zzzzzz
я свое сообщение отредактировал. ты, если хочешь, оставляй.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:53
zzzzzz
я свое сообщение отредактировал. ты, если хочешь, оставляй.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 13 чер, 2018 22:57
Ты в своих подколах зашел уже слишком далеко , и писать пошлятину о родных на форуме это уже перебор.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:19
Re: Идеи: портфель
Похоже что т.н. "огрызки" пытаются отобрать за гроши (большую часть уже отобрали, посмотрите на СГОк - его выработку и финрез)... Не удивлюсь если вся эта катавасия как раз под приватизацию и заточена(для занижения цены). Почему нигде в СМИ не трубят что убивается ФРУ и этим отпугиваются инвестора нерезы? ИМХО
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:31
Investor_33
Наш фондовый рынок как Неуловимый Джо. Он не нужен ни бизнесу, так как привлекать капитал здесь дорого; ни власти, так как со смешными оборотами здесь нечего администрировать; ни инвесторам, по причине нежелания мажерами делится прибылью.
То есть ценные бумаги никуда не денутся. Будут и законы и владельцы и регулятор. Но вот рынок - как инструменты перераспределения прав и капитала - нет, он не нужен в этой стране.
За рынок во вчерашнем виде топят проф участники, которые кроме как на инсайде да на скупке с земли зарабатывать не умеют, на внешних рынках этот опыт бесполезен. Да группа физиков, вкусившая прелесть 100% в квартал, такие есть и среди любителей Форекса, ПАММ, биткоинта, это уже из плоскости игромании.
Про моральные ценности при сквизи. Это напоминает бой разбойников и мародеров. В итоге побеждают первые, так как крупнее и наглее.
Рынок создавался через отнять и поделить, и заканчивается как отнять и сгруппировать.
Потому я и топлю за внешние рынки. Там бизнесу нужен мелкий инвестор, регулятор имеет % от огромного оборота, а физик при пассивном формате имеет свои 5-7% поверх инфляции и может быть уверен в сытой старости. Гении могут сообразить свои 100% в квартал, инструментарий огромен.
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:40
Re: Идеи: портфель
Он, наш рынок, как раз на Уловимого Джо больше похож. Вот мы все видели как тот же центр может зарабатывать по 5 грн/ак даже с госуправлением. Вчера его продавали по 15грн... то же с авалем (Лавренчук прогнозирует до 10коп/ак за 2018-й + 6,5 за 2017-й) а нам ставят ценник 29 потому что физики не вытянут. Но ничего, я думаю что у наших вышестоящих всё равно не будет другого выбора как сделать организованный рынок(да, там не будет 10ков тис эмитентов но всё же). Как считаете?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:48
truck driver из Луизианы, оболваненный управляющим мелкой брокерской конторы, купил при первичном размещении акции условной GE, а потом продал их в рынок проф.инвестору из Огайо.
советский инженер из Кривого Рога, получивший акции ГОКа при приватизации, продал их проф.инвестору из Киева, который завел купленные бумаги на биржу.
они оба мародёры, или только тот, что из Киева?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 чер, 2018 08:59
Yuri_T
Все кто пили воду умерли. Воду надо запретить!
Какой % от оборота, "не чистый" здесь и там. Такой же как % плохих дорог.
Но я понимаю, каждая жаба свое болото хвалит, по писал тепло))
P.S. Мародер - проф. участник из Киева, он же у инженера выкупил акции не по Р/Е 20
Востаннє редагувалось St/2 в Чет 14 чер, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:03
Есть приличные страны где нет рынка. Та же Грузия, по всем рейтингам лучше Украины, а рынок - такой же как у нас. Чехия, прибалтика - вполне Еавропа, а бирж нет.
Весь мир стремится к глобализации, и рынки не исключение. Думаю скорее наши пойдут по примеру МХП, чем на внутреннем рынке появятся IPO.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:07
Я бы для начала ознакомился с деталями того прогноза. С сценариями, оценками ВВП (год к году) и ожиданием по % ставке НБУ (а значит инфляции), обменного курса и сальдо плат. баланса, дефицита зведеного бюджета и темпами частного потребления и многое многое прочая.
А разговоры " я ожидаю" - то таке.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:10
Тот же пример иномарок или бытовой техники. Ну есть норды конечно, но их то и придумали в эпоху соцреализма от безысходности.
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