і наш регулятор хотів відсоток з ринку, але, видно, передумав
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:16
Re: Идеи: портфель
і наш регулятор хотів відсоток з ринку, але, видно, передумав
ось так :(
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:19
St/2
а все мелкие инвесторы в штатах продают акции не дешевле P/E 20?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:19
вряд ли передумал, скорее пересчитал кол-во волос на опе и понял , шо начёс на голове не натянуть с исходными
хотя мне как мелкому спекулю , вообще пох на регулятора, на рынок. Щас есть возможность прикурить пару сольдо, практически гарантированно.
" а остальное всё дребедедень "©
И это пройдёт ©
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
Завтра последняя экспирация, через роллирование выход закрыт
Остается только мочить друг друга спотом
Жаль нет "Тройки"
"Всё проходит, и это пройдёт"
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