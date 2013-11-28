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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:16

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:регулятор имеет % от огромного оборота


і наш регулятор хотів відсоток з ринку, але, видно, передумав :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:19

St/2
а все мелкие инвесторы в штатах продают акции не дешевле P/E 20?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:19

  d_12 написав:
і наш регулятор хотів відсоток з ринку, але, видно, передумав :(


вряд ли передумал, скорее пересчитал кол-во волос на опе и понял , шо начёс на голове не натянуть с исходными

хотя мне как мелкому спекулю , вообще пох на регулятора, на рынок. Щас есть возможность прикурить пару сольдо, практически гарантированно.
" а остальное всё дребедедень "©
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

Завтра последняя экспирация, через роллирование выход закрыт
Остается только мочить друг друга спотом
Жаль нет "Тройки" :mrgreen:
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:09

Периодически смотрю за активностью фонда "ОТП Фонд Акцій" (стоимость активов 13 млн грн)

Ниже текущая структура портфеля

Зображення

Грубо говоря почти по 2 млн грн в Авале и Укрнафте

И комментарий управляющего

Зображення

Что интересно - у них в портфеле Мотор-Сич последний раз упоминалась в июле 2014 - после они похоже закрыли данную позицию и больше с этой бумагой не связывались.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:35

Укрнафта. Есть кворум. Собрание началось.
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:58

Украина подписала соглашение с Hyperloop

https://biz.nv.ua/economics/ukraina-pod ... 76249.html

По словам Омеляна, меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

:lol: :lol: :lol:
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:15

Похоже дивам быть в Нафте за 2017 год. Прибыль оставили 444 млн.
Вопрос по дивам пока не голосовали.
Но я думаю, что это вопрос будет проголосовало. Бюллетень с дивами в 6.15 грн.на акцию выдали на руки
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:18

  GTS написав:https://biz.nv.ua/economics/ukraina-podpisala-sohlashenie-s-hyperloop-2476249.html

По словам Омеляна, меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

:lol: :lol: :lol:

Сейчас еще смешнее будет...
ЕБРР готовит новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной
https://news.finance.ua/ru/news/-/42831 ... s-ukrainoj
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:30

Апеляційний суд шведського округу Свеа призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у програній Газпромом газовій справі з Нафтогазом.

В это же время проходит собрание акционеров Укрнафты на котором отсутствует Коболев))


Видимо Коболев уже в банке , свою премию на маму переводит ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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