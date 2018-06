Додано: Чет 14 чер, 2018 14:26

Старался передать сусь решения. До мая собрание не провели.В таком случае ссылка на другую нормативку, которая регулирует особенности управление госимуществом. Согласно которой, госдолю чистой прибыли уплатить государству, а дивы не начислять и не выплачивать.Нефтегаз закозлил Беню, а миноры пошли паровозом.Извиняюсь за неточную формулировку и сленг...Старался передать сусь решения.

зато налоги со всех дивидендов, судебные сборы, сбор исполнительной службы уже в бюджет с меня взяли (как раз на "премию маме") пид*ры.1) гос-во забрало дивы с контролируемой им компании, кинув остальных и нарушив равенство акционеров2) исполнитель (гос-во) намекает, что исполнит судебно решение (гос-во) о взыскании дивов (по сути суд был против гос-ва, которое забрало себе дивы в 2014 в контролируемой гос-вом компании, и не выплатили нам) в теч 6 месяцев (коррупция?)3) НДУ (гос-во) до сих пор не перечислило дивы, выплаченные в апреле эмитентом.зато налоги со всех дивидендов, судебные сборы, сбор исполнительной службы уже в бюджет с меня взяли (как раз на "премию маме")