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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:46

Давов в Нафте нет, нефтегаз придумал как забрать свою часть и остальных оставить с носом...
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:50

gmm и как он это придумал?)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:57

Я вот только одного не понимаю зачем ICU скупала в прошлых годах фонды КУА? На что они рассчитывали или рассчитывают? Сделка с облигациями ДТЕК в свое время позволила неплохо заработать. А тут что просто так брали без инсайда?
Или оккупационное программное обеспечение последняя часть мерлезонского балета?У кого какие мысли?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:58

До мая собрание не провели.
В таком случае ссылка на другую нормативку, которая регулирует особенности управление госимуществом. Согласно которой, госдолю чистой прибыли уплатить государству, а дивы не начислять и не выплачивать.
Нефтегаз закозлил Беню, а миноры пошли паровозом.
Извиняюсь за неточную формулировку и сленг...
Старался передать сусь решения.
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:04

Закрываю прямую трансляцию с собрания Нефти. Надоело смотреть на рожи главы и секретаря собрания...
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:05

gmm ну в Украине бы*** массе такие блага цивилизации, как фондовый рынок, акции, дивиденды - так сказать не положенно иметь))) У нас цель одна: получать 300 баксов зп и отдвать половину на коммуналку))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:05

gmm
чудесно ((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:06

  vladislavlvov написав:Я вот только одного не понимаю зачем ICU скупала в прошлых годах фонды КУА? На что они рассчитывали или рассчитывают? Сделка с облигациями ДТЕК в свое время позволила неплохо заработать. А тут что просто так брали без инсайда?
Или оккупационное программное обеспечение последняя часть мерлезонского балета?У кого какие мысли?
чувак 2 уровень пенсионки не загорами и что то мне подсказвают что они будут там изначально монополистами
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:16

master_the_market c таким регулятором, рынком и экономикой о накопительной пенсии думать-это просто не культурно))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:26

  gmm написав:До мая собрание не провели.
В таком случае ссылка на другую нормативку, которая регулирует особенности управление госимуществом. Согласно которой, госдолю чистой прибыли уплатить государству, а дивы не начислять и не выплачивать.
Нефтегаз закозлил Беню, а миноры пошли паровозом.
Извиняюсь за неточную формулировку и сленг...
Старался передать сусь решения.

пид*ры.
1) гос-во забрало дивы с контролируемой им компании, кинув остальных и нарушив равенство акционеров
2) исполнитель (гос-во) намекает, что исполнит судебно решение (гос-во) о взыскании дивов (по сути суд был против гос-ва, которое забрало себе дивы в 2014 в контролируемой гос-вом компании, и не выплатили нам) в теч 6 месяцев (коррупция?)
3) НДУ (гос-во) до сих пор не перечислило дивы, выплаченные в апреле эмитентом.

зато налоги со всех дивидендов, судебные сборы, сбор исполнительной службы уже в бюджет с меня взяли (как раз на "премию маме")
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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