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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:57
ЧТо-то совсем обкакались Кинты с кубиком)))
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Аспирант1
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:03
San написав:
3) НДУ (гос-во) до сих пор не перечислило дивы, выплаченные в апреле эмитентом.
яким емітентом?
ось так :(
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d_12
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04
Аспирант1 написав:
ЧТо-то совсем обкакались Кинты с кубиком)))
"KUBI - опережающий индикатор фондового рынка Украины!"
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:05
Цікаво що закуплять УНАФ, ЦЕЕН чи ДОЕН?
https://interfax.com.ua/news/economic/512051.html
SPAC "Trident Acquisitions Corp" привлекла на NASDAQ более $201 млн под поглощение энергоактивов в Украине
ось так :(
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d_12
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:06
rusich
, форс-мажор в них
ось так :(
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d_12
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Додано: Чет 14 чер, 2018 15:11
d_12 написав:rusich
, форс-мажор в них
какой форс-мажор?
тут же каждый второй на форуме кричит, что в Украине есть с десяток других бирж и проблем продать акции не будет, тем более такие бесценные с твердым фундаментом
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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