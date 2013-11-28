Акционеры ПАО "Укрнафта" обязали главу правления Марка Роллинса скорректировать финансовую отчетность компании за 2017 год. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, передает корреспондент РБК-Украина ."Обеспечить необходимую корректировку отдельной финансовой отчетности общества в соответствии с аудиторским заключением компании "PwC" аудита отдельной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта" за 2017 год и условно положительного мнения об отсутствии достаточных и приемлемых аудиторских доказательств для обоснования, признания и последующего учета предоплат, выданных на поставки нефтепродуктов, которые были сформированы в течение 2015 года на общую номинальную стоимость 14 млрд 130 млн 500 тыс грн и балансовой стоимостью 2 млрд 969 млн 887 тыс грн по состоянию на 31 декабря 2017 года", - отметил член наблюдательного совета "Укрнафты" Ярослав Теклюк.Кроме того, акционеры "Укрнафты" приняли решение не начислять дивиденды за 2017 год. При этом, согласно закону, в госбюджет будет перечислена часть чистой прибыли компании за 2017 год."Поскольку общее собрание акционеров компании не приняло решение о начислении дивидендов за 2017 год до 1 мая, то в соответствии с ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" выплатить в государственный бюджет до 1 июля часть чистой прибыли за 2017 год определенную ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управления объектами государственной собственности", дивиденды не начислять в связи с наличием задолженности по налогам и сборам, остальную часть чистой прибыли направить на погашение задолженности по налогам и сборам", - говорится в решении акционеров компании.