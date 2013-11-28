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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 60
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
12%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:57

ЧТо-то совсем обкакались Кинты с кубиком)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:03

Re: Идеи: портфель

  San написав:3) НДУ (гос-во) до сих пор не перечислило дивы, выплаченные в апреле эмитентом.


яким емітентом?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04

  Аспирант1 написав:ЧТо-то совсем обкакались Кинты с кубиком)))

"KUBI - опережающий индикатор фондового рынка Украины!" :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:05

!

Цікаво що закуплять УНАФ, ЦЕЕН чи ДОЕН?

SPAC "Trident Acquisitions Corp" привлекла на NASDAQ более $201 млн под поглощение энергоактивов в Украине


https://interfax.com.ua/news/economic/512051.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:06

rusich, форс-мажор в них :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:11

  d_12 написав:rusich, форс-мажор в них :(

какой форс-мажор?

тут же каждый второй на форуме кричит, что в Украине есть с десяток других бирж и проблем продать акции не будет, тем более такие бесценные с твердым фундаментом :lol:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:19

rusich эээ, у них поделка называется ЗНПІФ Індекс Української Біржі, іс (KUBI) - то есть они повязаны с УБой :) им другие биржи не помогут
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:25

San Вчорі на передачі Гнапа і Шалайського на 24-му каналі нардеп Войціцька запитала Вітренко, чому вони (Коболєва і Вітренко) з 2015 року не завадили Коломойському вкрасти десятки мільярдів з Укрнафти, не змінили старий менеджмент і чи не треба їх за це, деприміювати (подібно до скандального самопреміювання в Нафтогазі). На що Вітренко щось там приплів, що ніби то збитки Укрнафти тільки бухгалтерські а насправді Укрнафта є прибутковою :). Взагалі дуже мутний тип, маніпулює і перекручує факти по ходу, особливо враховуючи, що опоненти не сильно в темі.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:24

Акционеры ПАО "Укрнафта" обязали главу правления Марка Роллинса скорректировать финансовую отчетность компании за 2017 год. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, передает корреспондент РБК-Украина .
"Обеспечить необходимую корректировку отдельной финансовой отчетности общества в соответствии с аудиторским заключением компании "PwC" аудита отдельной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта" за 2017 год и условно положительного мнения об отсутствии достаточных и приемлемых аудиторских доказательств для обоснования, признания и последующего учета предоплат, выданных на поставки нефтепродуктов, которые были сформированы в течение 2015 года на общую номинальную стоимость 14 млрд 130 млн 500 тыс грн и балансовой стоимостью 2 млрд 969 млн 887 тыс грн по состоянию на 31 декабря 2017 года", - отметил член наблюдательного совета "Укрнафты" Ярослав Теклюк.
Кроме того, акционеры "Укрнафты" приняли решение не начислять дивиденды за 2017 год. При этом, согласно закону, в госбюджет будет перечислена часть чистой прибыли компании за 2017 год.
"Поскольку общее собрание акционеров компании не приняло решение о начислении дивидендов за 2017 год до 1 мая, то в соответствии с ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" выплатить в государственный бюджет до 1 июля часть чистой прибыли за 2017 год определенную ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управления объектами государственной собственности", дивиденды не начислять в связи с наличием задолженности по налогам и сборам, остальную часть чистой прибыли направить на погашение задолженности по налогам и сборам", - говорится в решении акционеров компании.
https://www.rbc.ua/rus/news/aktsionery- ... 84079.html


Коболева опять переизбрали главой наб.совета
Живите своим умом!
zzzzzz
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