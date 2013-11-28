rusich
Вы еще после Привата играете с Беней в дивиденды?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:07
vladislavlvov
Русич сейчас вне биржи тролит всех кто остался в бумаге и ждет Юнаф па писят
Если честно конечно я разочарован собранием и дело не в дивидендах а в консервации ситуации с действующим руководством , была конечно надежда что НАК отстранит правление и назначит новых , но не судилось. Признаюсь что надежды были маленькие , да и котировки это тоже подтверждают.
Живите своим умом!
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