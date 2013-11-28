Додано: Чет 14 чер, 2018 17:53

Філ написав: UX получила еще 10 предложений от разработчиков ПО

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u ... tchikov-po

#StockWorld UX получила еще 10 предложений от разработчиков ПОПодробней:#StockWorld

На днях общался с главой УБ. Говорит решение СНБО поставило току в проекте. Заменить ПО нечем. Западные продукты стоят примерно 1 лям баксов и еще 10% от этой суммы нужно будет ежегодно платить сапортам. У биржи реально только половина стартовой сумы.А еще есть расходы: офис, зарплаты и др. Короче не вариант покупать альтернативное ПО. Поэтому сейчас будут делать ставку на товарную площадку. Часть оставшихся на УБ денег потратят чтобы выкупить у МБ тоже ПО – кацапы им не пользуются поэтому отдадут почти даром. Через офор оформят и никакая СБУ ничего не докажет.А дальше будет товарная биржа. Фьючерсы и другие няшки только уже без забюрократизированной комиссии по ценным бумагам (тут особо высказался). Уже мол есть договоренность с америкосами (USAID) на счет поддержки нового проекта. Возвращаться на фондовый рынок не будут – заработка нет.