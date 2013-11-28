rusich
Вы еще после Привата играете с Беней в дивиденды?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:53
На днях общался с главой УБ. Говорит решение СНБО поставило току в проекте. Заменить ПО нечем. Западные продукты стоят примерно 1 лям баксов и еще 10% от этой суммы нужно будет ежегодно платить сапортам. У биржи реально только половина стартовой сумы. А еще есть расходы: офис, зарплаты и др. Короче не вариант покупать альтернативное ПО. Поэтому сейчас будут делать ставку на товарную площадку. Часть оставшихся на УБ денег потратят чтобы выкупить у МБ тоже ПО – кацапы им не пользуются поэтому отдадут почти даром. Через офор оформят и никакая СБУ ничего не докажет.
А дальше будет товарная биржа. Фьючерсы и другие няшки только уже без забюрократизированной комиссии по ценным бумагам (тут особо высказался ). Уже мол есть договоренность с америкосами (USAID) на счет поддержки нового проекта. Возвращаться на фондовый рынок не будут – заработка нет.
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:07
vladislavlvov
Русич сейчас вне биржи тролит всех кто остался в бумаге и ждет Юнаф па писят
Если честно конечно я разочарован собранием и дело не в дивидендах а в консервации ситуации с действующим руководством , была конечно надежда что НАК отстранит правление и назначит новых , но не судилось. Признаюсь что надежды были маленькие , да и котировки это тоже подтверждают.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:19
Re: Идеи: портфель
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:34
распределили часть прибыли в интересах одного из акционеров?
будут суды.
и мы, глядишь, поучаствуем. чуть позже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:37
Re: Идеи: портфель
Юрий думаю да нужно будет проичитать а потома судиться
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:40
Re: Идеи: портфель
V$Epropalo где пропал
Додано: Чет 14 чер, 2018 20:41
Re: Идеи: портфель
Кто собирается судиться за Азовсталь?
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