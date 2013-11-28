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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:42

rusich
Вы еще после Привата играете с Беней в дивиденды?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:07

vladislavlvov

Русич сейчас вне биржи тролит всех кто остался в бумаге и ждет Юнаф па писят :mrgreen:

Если честно конечно я разочарован собранием и дело не в дивидендах а в консервации ситуации с действующим руководством , была конечно надежда что НАК отстранит правление и назначит новых , но не судилось. Признаюсь что надежды были маленькие , да и котировки это тоже подтверждают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:19

Re: Идеи: портфель

  Nigmatylin написав:На днях общался с главой УБ.

Молодець, що зареєструвався. Будеш ще балакати з головою, реєструйся ще під іншим ніком).
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:34

  rusich написав:ацкий сюр!

распределили часть прибыли в интересах одного из акционеров?
будут суды.
и мы, глядишь, поучаствуем. чуть позже.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:37

Re: Идеи: портфель

Юрий думаю да нужно будет проичитать а потома судиться
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:40

Re: Идеи: портфель

V$Epropalo где пропал
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:41

Re: Идеи: портфель

Кто собирается судиться за Азовсталь?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:27

  Vladimir1977 написав:V$Epropalo где пропал


На месте :)
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:02

Філ Вы тоже с ним общались? :D
Nigmatylin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:43

Все, УБ выключают на неопределенный срок ((

Ukrainian Exchange
18 мин. ·
To Ukrainian Exchange trading members,
Ukrainian and foreign investors

Dear colleagues,

As we announced last week, the Exchange Council of Ukrainian Exchange decided to terminate using of software provided by Moscow Exchange and switch trading to bilateral trade reporting if till June 15 there is no responses from the government bodies that would remove legal risks related to usage of that software.

We have not received any answers neither from the President of Ukraine, nor from the Council on National Security and Defense of Ukraine, so we have to suspend continuous trading in 92 stocks, 245 bonds, 28 fund shares and 22 futures contract since June 18.

Ukrainian Exchange is ready to resume full-scale trading as soon as we receive information on postponement of the sanctions that worsen local investment climate.

Our tender for choosing of new software is running and it will take some time which we cannot estimate at the current stage of the project.

We apologize for temporary inconvenience.

Thank you for your understanding and support,

The team of Ukrainian Exchange

Для украинских торговых членов,
Украинские и иностранные инвесторы

Уважаемые коллеги,

Как мы объявили на прошлой неделе, совет по обмену украинского обмена принял решение прекратить использование программного обеспечения, которое было предусмотрено московским обменом и переключить торговлю на двустороннюю торговую отчетность, если до июня 15 года не будет ответов от правительственных органов, которые могли бы устранить юридические риски, связанные с Использование этого программного обеспечения.

Мы не получили никаких ответов ни от президента Украины, ни от совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, поэтому мы должны приостановить непрерывную торговлю в 92 акции, 245 облигаций, 28 акций фонда и 22 Будущее контракт с июня 18. года.

Украинский обмен готов возобновить полную торговлю, как только мы получим информацию о переносе санкций, которые ухудшают местный инвестиционный климат.

Наш тендер на выбор нового программного обеспечения работает, и на данный момент мы не можем оценить его на нынешнем этапе проекта.

Мы приносим извинения за временные неудобства.

Спасибо за понимание и поддержку,

Команда УБ
Живите своим умом!
zzzzzz
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