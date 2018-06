Ukrainian Exchange

To Ukrainian Exchange trading members,

Ukrainian and foreign investors



Dear colleagues,



As we announced last week, the Exchange Council of Ukrainian Exchange decided to terminate using of software provided by Moscow Exchange and switch trading to bilateral trade reporting if till June 15 there is no responses from the government bodies that would remove legal risks related to usage of that software.



We have not received any answers neither from the President of Ukraine, nor from the Council on National Security and Defense of Ukraine, so we have to suspend continuous trading in 92 stocks, 245 bonds, 28 fund shares and 22 futures contract since June 18.



Ukrainian Exchange is ready to resume full-scale trading as soon as we receive information on postponement of the sanctions that worsen local investment climate.



Our tender for choosing of new software is running and it will take some time which we cannot estimate at the current stage of the project.



We apologize for temporary inconvenience.



Thank you for your understanding and support,



The team of Ukrainian Exchange



Для украинских торговых членов,

Украинские и иностранные инвесторы



Уважаемые коллеги,



Как мы объявили на прошлой неделе, совет по обмену украинского обмена принял решение прекратить использование программного обеспечения, которое было предусмотрено московским обменом и переключить торговлю на двустороннюю торговую отчетность, если до июня 15 года не будет ответов от правительственных органов, которые могли бы устранить юридические риски, связанные с Использование этого программного обеспечения.



Мы не получили никаких ответов ни от президента Украины, ни от совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, поэтому мы должны приостановить непрерывную торговлю в 92 акции, 245 облигаций, 28 акций фонда и 22 Будущее контракт с июня 18. года.



Украинский обмен готов возобновить полную торговлю, как только мы получим информацию о переносе санкций, которые ухудшают местный инвестиционный климат.



Наш тендер на выбор нового программного обеспечения работает, и на данный момент мы не можем оценить его на нынешнем этапе проекта.



Мы приносим извинения за временные неудобства.



Спасибо за понимание и поддержку,



Команда УБ