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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:02
Господа в связи с приостановкой торгов, предлагаю новую актуальную голосовалку на дату старта торгов.
Я ставлю на 1 сентября.
Возможные варианты для голосовалки.
1. До 1 мес
2. 1-2 мес.
3.2-3 мес.
4. 4-5 мес
5. К новому году.
6.К новому 2020 году
7. К выборам Президента
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09
на "позитиве" от УБ кто-то кинулся скупать CEEN ))
Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:11
совет по обмену украинского обмена принял решение...
Шедеврально!
Если постишь, так хоть редакторнул бы!
komp
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:11
zzzzzz Этот опрос лучше в теме "Юмор на фондовом"
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:12
Мечтательный бычок лучше б Юнаф начали скупать , ну а че , Юнаф бывало мог стрельнуть вообще ниначем )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:13
komp написав:
совет по обмену украинского обмена принял решение...
Шедеврально!
Если постишь, так хоть редакторнул бы!
Есть на сайте УБ нормальным языком
http://www.ux.ua/a9228/?nt=101
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:20
Мечтательный бычок написав:
на "позитиве" от УБ кто-то кинулся скупать CEEN ))
Последняя возщможность купить-продать в режиме безадресных заявок
припинити використання програмного забезпечення, наданого Московською біржею, і
переключитися на торгівлю в режимі адресних заявок
Коллеги, что это за режим, кто знает, поделитесь
Востаннє редагувалось
Камикадзе
в П'ят 15 чер, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:21
Камикадзе через брокера
DmitryZP
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23
DmitryZP написав: Камикадзе
через брокера
Это как бы понятно что через брокера (ТЦБ), интересны детали - пошаговая инструкция
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:26
Камикадзе говорите что хотите купить/продать и Вам ищут контрагента для совершения сделки - кухня с "той" стороны мне пошагово не известна, да и особо не интересна. главное что покупать/продавать можно и без торгового терминала.
DmitryZP
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