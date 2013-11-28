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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:02

Господа в связи с приостановкой торгов, предлагаю новую актуальную голосовалку на дату старта торгов.

Я ставлю на 1 сентября.

Возможные варианты для голосовалки.

1. До 1 мес
2. 1-2 мес.
3.2-3 мес.
4. 4-5 мес
5. К новому году.
6.К новому 2020 году :lol:
7. К выборам Президента :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09

Re: Идеи: портфель

на "позитиве" от УБ кто-то кинулся скупать CEEN ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:11

совет по обмену украинского обмена принял решение...

Шедеврально!
Если постишь, так хоть редакторнул бы!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:11

zzzzzz
Этот опрос лучше в теме "Юмор на фондовом"
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:12

Мечтательный бычок

лучше б Юнаф начали скупать , ну а че , Юнаф бывало мог стрельнуть вообще ниначем )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:13

  komp написав:
совет по обмену украинского обмена принял решение...

Шедеврально!
Если постишь, так хоть редакторнул бы!


Есть на сайте УБ нормальным языком http://www.ux.ua/a9228/?nt=101
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:20

  Мечтательный бычок написав:на "позитиве" от УБ кто-то кинулся скупать CEEN ))


Последняя возщможность купить-продать в режиме безадресных заявок

припинити використання програмного забезпечення, наданого Московською біржею, і переключитися на торгівлю в режимі адресних заявок


Коллеги, что это за режим, кто знает, поделитесь
Востаннє редагувалось Камикадзе в П'ят 15 чер, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:21

Камикадзе через брокера
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23

  DmitryZP написав:Камикадзе через брокера


Это как бы понятно что через брокера (ТЦБ), интересны детали - пошаговая инструкция
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:26

Камикадзе говорите что хотите купить/продать и Вам ищут контрагента для совершения сделки - кухня с "той" стороны мне пошагово не известна, да и особо не интересна. главное что покупать/продавать можно и без торгового терминала.
DmitryZP
 
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  #<1 ... 2120212121222123>
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