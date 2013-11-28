и комиссия соответствующая...
по идее 1к. ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:30
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:31
Может временно снизят )) Я помню в 2010 так покупал бумаги )
Данная услуга и сейчас работает у некоторых брокеров на случай если что-то с терминалом или с интернетом.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:35
Re: Идеи: портфель
говорят шо попытаются какой-то софт временный намастырить за пару недель . Так шо Ъ разбежались все, по морям.
И это пройдёт ©
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46
У меня квика вообще никогда не было, т.к. торгую крайне редко и в долгосрок. Покупал-продавал всегда по телефону через брокера. Комиссия была 200 грн. за сделку плюс смешная комиссия хранителя в полторы гривны В общем, копейки.
По крайней мере раньше было так у Драгона.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17
Re: Идеи: портфель
Биржа это центральный контрагент который занимался гарантиями наличия активов у сторон сделки.
При адресных сделках, есть шанс, что одна из сторон просто не поставит актив. А дальше суды, исполнители, ну вы знаете))
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 15 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17
Re: Идеи: портфель
У арт капитала тех поддержка вообще не знает, что с понедельника квик перестанет работать. Менеджер говорит, что с голоса будут принимать заявки. 200грн заявка.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:29
прикольно, тогда есть смысл открыть свою "яму" на каком-нибудь коворкинге
сможем чаще видится вживую!
з.ы. главное только не спиться при таких регулярных встречах
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:36
йопта... Биржа переходит в режим адресных сделок. не внебиржевые, а Биржа Ъ
И это пройдёт ©
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:38
Центральным контрагентом является "Расчетный центр", и впринципе никто не мешает проводить сделки с поставкой против оплаты с голоса через распоряжки.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06
Адресные сделки просходят с предепонированием активов. Учите матчасть.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок в П'ят 15 чер, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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