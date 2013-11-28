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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:30

  DmitryZP написав:Камикадзе говорите что хотите купить/продать и Вам ищут контрагента для совершения сделки - кухня с "той" стороны мне пошагово не известна, да и особо не интересна. главное что покупать/продавать можно и без торгового терминала.

и комиссия соответствующая...
по идее 1к. ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:31

  Мечтательный бычок написав:
  DmitryZP написав:Камикадзе говорите что хотите купить/продать и Вам ищут контрагента для совершения сделки - кухня с "той" стороны мне пошагово не известна, да и особо не интересна. главное что покупать/продавать можно и без торгового терминала.

и комиссия соответствующая...
по идее 1к. ))


Может временно снизят )) Я помню в 2010 так покупал бумаги )
Данная услуга и сейчас работает у некоторых брокеров на случай если что-то с терминалом или с интернетом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:35

Re: Идеи: портфель

говорят шо попытаются какой-то софт временный намастырить за пару недель . Так шо Ъ разбежались все, по морям.
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46

У меня квика вообще никогда не было, т.к. торгую крайне редко и в долгосрок. Покупал-продавал всегда по телефону через брокера. Комиссия была 200 грн. за сделку плюс смешная комиссия хранителя в полторы гривны :) В общем, копейки.

По крайней мере раньше было так у Драгона.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17

Re: Идеи: портфель

Биржа это центральный контрагент который занимался гарантиями наличия активов у сторон сделки.

При адресных сделках, есть шанс, что одна из сторон просто не поставит актив. А дальше суды, исполнители, ну вы знаете))
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 15 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17

Re: Идеи: портфель

У арт капитала тех поддержка вообще не знает, что с понедельника квик перестанет работать. Менеджер говорит, что с голоса будут принимать заявки. 200грн заявка.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:29

прикольно, тогда есть смысл открыть свою "яму" на каком-нибудь коворкинге

сможем чаще видится вживую!

з.ы. главное только не спиться при таких регулярных встречах :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:36

  St/2 написав:Биржа это центральный контрагент который занимался гарантиями наличия активов у сторон сделки.

При адресных сделках, есть шанс, что одна из сторон просто не поставит актив. А дальше суды, исполнители, ну вы знаете))


йопта... Биржа переходит в режим адресных сделок. не внебиржевые, а Биржа Ъ
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:38

  St/2 написав:Биржа это центральный контрагент который занимался гарантиями наличия активов у сторон сделки.

При адресных сделках, есть шанс, что одна из сторон просто не поставит актив. А дальше суды, исполнители, ну вы знаете))


Центральным контрагентом является "Расчетный центр", и впринципе никто не мешает проводить сделки с поставкой против оплаты с голоса через распоряжки.
Porta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06

  St/2 написав:Биржа это центральный контрагент который занимался гарантиями наличия активов у сторон сделки.

При адресных сделках, есть шанс, что одна из сторон просто не поставит актив. А дальше суды, исполнители, ну вы знаете))


Адресные сделки просходит с предепонированием активов. Учите матчасть.
Мечтательный бычок
 
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