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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25
Профики успокойтесь)) дивы аваль выплатит и сквизнет по 35 копеек. Все ОВГЗ погасят вовремя, а гривна самая укрепляющаяся валюта в мире.
Все будет хорошо!
P.S. Вот только крупный бизнесцикл заканчивается и ЕМ будет не сладко, но кризу мы не пустимо на поріг!
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St/2
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:07
St/2 написав:
P.S. Вот только крупный бизнесцикл заканчивается и ЕМ будет не сладко, но кризу мы не пустимо на поріг!
А вот с этого места, подробней пожалуйста. Можно с графиками.
Вы, оказывается еще и специалист по бизнесциклам?
Замечательно. Нам в разрезе "идей на фондовом" не хватало именно профи-волновика. Что говорит корреляция рынков? Рикошетом по "лежачей" неньке?
PS. Или это так из ленты Блумберга пересказки ?
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paolot
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:49
НБУ заблочил платежную систему Мазепы
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:30
Как-то настораживает, что нет обвала на 30-50%....)
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Аспирант1
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:38
Аспирант1 написав:
Как-то настораживает, что нет обвала на 30-50%....)
Вы еще не поняли что залив "рукотворный" был...?
Эх, красиво на графиках перегрев сняли.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:54
Всё отскакивает кроме центра, его спецом цену держат до приватизации, кто что думает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:01
Investor_33 написав:
Всё отскакивает кроме центра, его спецом цену держат до приватизации, кто что думает?
а каким хером цена центра по тейку - к цене приватизации ?
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:04
ChuLock написав:
а каким хером цена центра по тейку - к цене приватизации ?
Ну, типа при цене рынка в 15, приватизация "своим" на 19+ будет "перемогой". А вот при рынке на 23+ уже "зрада"...
То всё фигня, так мыслишки ... почему только 1 не отрос...
З.Ы. Всех с каникулами, после морей встретимся (спишемся) ))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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