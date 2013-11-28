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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25

Re: Идеи: портфель

Профики успокойтесь)) дивы аваль выплатит и сквизнет по 35 копеек. Все ОВГЗ погасят вовремя, а гривна самая укрепляющаяся валюта в мире.

Все будет хорошо!

P.S. Вот только крупный бизнесцикл заканчивается и ЕМ будет не сладко, но кризу мы не пустимо на поріг!
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:07

  St/2 написав:
P.S. Вот только крупный бизнесцикл заканчивается и ЕМ будет не сладко, но кризу мы не пустимо на поріг!

А вот с этого места, подробней пожалуйста. Можно с графиками.
Вы, оказывается еще и специалист по бизнесциклам?
Замечательно. Нам в разрезе "идей на фондовом" не хватало именно профи-волновика. Что говорит корреляция рынков? Рикошетом по "лежачей" неньке?
PS. Или это так из ленты Блумберга пересказки ? :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:49

НБУ заблочил платежную систему Мазепы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:30

Как-то настораживает, что нет обвала на 30-50%....)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:38

Re: Идеи: портфель

  Аспирант1 написав:Как-то настораживает, что нет обвала на 30-50%....)

Вы еще не поняли что залив "рукотворный" был...?
Эх, красиво на графиках перегрев сняли.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:54

Всё отскакивает кроме центра, его спецом цену держат до приватизации, кто что думает? :roll:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:01

  Investor_33 написав:Всё отскакивает кроме центра, его спецом цену держат до приватизации, кто что думает? :roll:


а каким хером цена центра по тейку - к цене приватизации ?
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:04

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:а каким хером цена центра по тейку - к цене приватизации ?

Ну, типа при цене рынка в 15, приватизация "своим" на 19+ будет "перемогой". А вот при рынке на 23+ уже "зрада"...
То всё фигня, так мыслишки ... почему только 1 не отрос...
З.Ы. Всех с каникулами, после морей встретимся (спишемся) ))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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