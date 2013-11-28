Пока что фигушки
Ukrainian Exchange
1 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 15 июня]
1. С понедельника торги в режиме рынка заявок будут приостановлены.
Конечных инвесторов искренне жаль. Будем бороться за восстановление их прав, уже ограниченных в результате неопределённости сроков применения санкций, от которых страна-агрессор пока не пострадала ни на копейку.
2. Написали письмо в Кабинет Министров, который отвечает за разработку плана по имплементации санкций, с предложением уменьшить негативные последствия санкций "майнового та немайнового характеру для юридичних та фізичних осіб, на яких не спрямована дія санкцій".
3. Потенциальные поставщики ПО продолжают запрашивать RFP и задавать уточняющие вопросы.
Жизнь продолжается.