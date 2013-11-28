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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:46

Аспирант1

Пока что фигушки

Ukrainian Exchange
1 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 15 июня]

1. С понедельника торги в режиме рынка заявок будут приостановлены.
Конечных инвесторов искренне жаль. Будем бороться за восстановление их прав, уже ограниченных в результате неопределённости сроков применения санкций, от которых страна-агрессор пока не пострадала ни на копейку.

2. Написали письмо в Кабинет Министров, который отвечает за разработку плана по имплементации санкций, с предложением уменьшить негативные последствия санкций "майнового та немайнового характеру для юридичних та фізичних осіб, на яких не спрямована дія санкцій".

3. Потенциальные поставщики ПО продолжают запрашивать RFP и задавать уточняющие вопросы.

Жизнь продолжается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:11

Re: Идеи: портфель

ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 03:48

  Vladimir1977 написав:ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться


В личку пишите и я найдусь . :idea:
AA+
V$Epropalo
 
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