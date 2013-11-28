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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:46
Аспирант1
Пока что фигушки
Ukrainian Exchange
1 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 15 июня]
1. С понедельника торги в режиме рынка заявок будут приостановлены.
Конечных инвесторов искренне жаль. Будем бороться за восстановление их прав, уже ограниченных в результате неопределённости сроков применения санкций, от которых страна-агрессор пока не пострадала ни на копейку.
2. Написали письмо в Кабинет Министров, который отвечает за разработку плана по имплементации санкций, с предложением уменьшить негативные последствия санкций "майнового та немайнового характеру для юридичних та фізичних осіб, на яких не спрямована дія санкцій".
3. Потенциальные поставщики ПО продолжают запрашивать RFP и задавать уточняющие вопросы.
Жизнь продолжается.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 16 чер, 2018 17:11
ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться
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Vladimir1977
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Додано: Нед 17 чер, 2018 03:48
Vladimir1977 написав:
ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться
В личку пишите и я найдусь .
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V$Epropalo
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