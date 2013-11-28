Ukrainian Exchange 1 ч · [#UkrainianExchangeNews от 15 июня]
1. С понедельника торги в режиме рынка заявок будут приостановлены. Конечных инвесторов искренне жаль. Будем бороться за восстановление их прав, уже ограниченных в результате неопределённости сроков применения санкций, от которых страна-агрессор пока не пострадала ни на копейку.
2. Написали письмо в Кабинет Министров, который отвечает за разработку плана по имплементации санкций, с предложением уменьшить негативные последствия санкций "майнового та немайнового характеру для юридичних та фізичних осіб, на яких не спрямована дія санкцій".
3. Потенциальные поставщики ПО продолжают запрашивать RFP и задавать уточняющие вопросы.