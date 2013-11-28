В мае 2018-го налоговый долг "Укрнафты" отметил очередную круглую цифру — 15 млрд грн. Уже более трех лет нефтяная компания удерживает национальное "лидерство" по долгам перед государственным бюджетом. "Укрнафта" перестала платить в государственный бюджет ренту на добычу нефти и природного газа и ряд других налогов с августа 2014-го. В дальнейшем стало понятно, что долг растет ежемесячно ровно на 1 млрд грн.



Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95", и Виталий Крижевский, аналитик нефтегазового портала enkorr. Однако, по их словам, с октября 2014-го по май 2015-го глава наблюдательного совета "Укрнафты" (он же председатель правления НАК "Нафтогаз Украины") Андрей Коболев не собрал ни одного заседания наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" как главного органа оперативного управления компанией. А долг перед госбюджетом за этот период вырос до 8 млрд грн.



"С марта по август 2015 г. "Укрнафта" отдавала свою нефть без оплаты. Суммарно пяти компаниям-"пустышкам" было отгружено 600 тыс. т нефти (чуть меньше половины годовой добычи) на сумму 7,7 млрд грн., — отмечают эксперты. — За последних три года налоговый долг главной нефтяной компании страны вырос с 8 до 15 млрд грн. Из выведенных в 2015 г. 14,7 млрд грн возвращено… 51,7 млн грн, или 0,35%! Отметим, что это случилось лишь благодаря расследованию НАБУ".



