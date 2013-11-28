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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:46

Аспирант1

Пока что фигушки

Ukrainian Exchange
1 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 15 июня]

1. С понедельника торги в режиме рынка заявок будут приостановлены.
Конечных инвесторов искренне жаль. Будем бороться за восстановление их прав, уже ограниченных в результате неопределённости сроков применения санкций, от которых страна-агрессор пока не пострадала ни на копейку.

2. Написали письмо в Кабинет Министров, который отвечает за разработку плана по имплементации санкций, с предложением уменьшить негативные последствия санкций "майнового та немайнового характеру для юридичних та фізичних осіб, на яких не спрямована дія санкцій".

3. Потенциальные поставщики ПО продолжают запрашивать RFP и задавать уточняющие вопросы.

Жизнь продолжается.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:11

Re: Идеи: портфель

ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 03:48

  Vladimir1977 написав:ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться


В личку пишите и я найдусь . :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:34

Днепразот официально остановился. Об этом на своей страничке в фейсбуке написал председатель правления Сергей Сидоров


https://www.facebook.com/permalink.php? ... cation=ufi

Обратите внимание на совпадение дат - 15 июня. остановка завода совпала с собранием акционеров.

Видимо Коболев договорился с Беней что оставит правление Укрнафты на месте , а беня в свою очередь останавливает Днепразот.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:10

уже 15, ждем совершеннолетия

В мае 2018-го налоговый долг "Укрнафты" отметил очередную круглую цифру — 15 млрд грн. Уже более трех лет нефтяная компания удерживает национальное "лидерство" по долгам перед государственным бюджетом. "Укрнафта" перестала платить в государственный бюджет ренту на добычу нефти и природного газа и ряд других налогов с августа 2014-го. В дальнейшем стало понятно, что долг растет ежемесячно ровно на 1 млрд грн.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95", и Виталий Крижевский, аналитик нефтегазового портала enkorr. Однако, по их словам, с октября 2014-го по май 2015-го глава наблюдательного совета "Укрнафты" (он же председатель правления НАК "Нафтогаз Украины") Андрей Коболев не собрал ни одного заседания наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" как главного органа оперативного управления компанией. А долг перед госбюджетом за этот период вырос до 8 млрд грн.

"С марта по август 2015 г. "Укрнафта" отдавала свою нефть без оплаты. Суммарно пяти компаниям-"пустышкам" было отгружено 600 тыс. т нефти (чуть меньше половины годовой добычи) на сумму 7,7 млрд грн., — отмечают эксперты. — За последних три года налоговый долг главной нефтяной компании страны вырос с 8 до 15 млрд грн. Из выведенных в 2015 г. 14,7 млрд грн возвращено… 51,7 млн грн, или 0,35%! Отметим, что это случилось лишь благодаря расследованию НАБУ".



https://zn.ua/ECONOMICS/nalogovyy-dolg- ... 6917_.html
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:40

  Vladimir1977 написав:ищу V$Epropalo у меня есть инфа по азовке
как связаться

Для азовки есть новая ветка на форуме.
ПС. Инфа появилась еще в конце мая. Тут другой вопрос, как ею теперь правильно воспользоваться. И еще чего хуже, стоит ли ею пользоваться ... гм. Об этом позже :(
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:13

Куплю акции Аваля по 20 копеек за штуку.
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:34

Куплю 280 акций Unaf по 70
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:39

Куплю 10 акций Укрнафты по 70,01 :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:41

Так нечего копейками цену перебивать)) становись в пулл по 70)
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