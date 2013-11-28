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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:45

рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
http://pfts.ua/trade-info/trade-results
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02

Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.

1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.

2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27364
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2663 раз.
Подякували: 3903 раз.
 
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