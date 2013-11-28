Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:45
рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?
Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02
Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.
1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.
2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Живите своим умом!
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