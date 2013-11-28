Додано: Пон 18 чер, 2018 10:48

Из-за Кончи-Заспы выезжает

глава эНКаЦеПээФэР

Становись-ка инвесторы гаком -

Будет реформация!



Я приехала в село

Биржа украинская

Маркетмейкера здесь нет,

спекули куда-то учухали!



Мимо держатель Укрнафты

Коломойка без шуток не идет.

То им в отчёт что-то засунит,

То дивки заберет!



Я в UKRGOvn бумаги вошла

Золотые горы хотела.

Если б не мои доляры,

С голоду умерла!



О-па, о-па, зелёная планка,

Вынесли на фьюче медведя - так ему и надо!



В стакане стоял покупатель

Hа инвестора мать похожий.

Вдруг откуда ни возьмись

Появился продавец вот-такой мать...!



Полюбила папирус я,

Да оказался он без прибыля,

Да зачем.. ж мне без прибыля,

Когда с дивами.. много!



Как у нас на УБушки

Плечи убивают счёта.

Только слышно на суку:

"Чирик, пидык, куяк, ку-ку!"



А мужики на бирже рылись,

Ракету растягивающую нашли.

Целыми днями они возились

Даже по делам не пошли!



О-па, о-па, срослись аск и бит!

Этого не может быть - промежуток должен быть!



Мой милёнок под забором

Ukrproduct Group Ltd, нашёл.

Примеряли всем народом -

Hикому не подошёл!



А из-за терминала, из-за стакана

Показал Аспирант в Укрнафте лот.

Hо не просто показал:

Его к верхнему диапазону привязал!



А Маньке депозит слили,

У Саньки прибыль забрали.

Опосля в график «Центре» залили -

Чудно время провели!

(с уважением, инвестфонд)



Hа ахметовых гоках

сжатые случилось

Изнасиловали партнёров

И в кодекс ..гадили!



О-па, о-па, стоп-торги,

Вынесли быка – так ему и надо!



Помидоры, помидоры,

Помидоры, овощи.

Рост идет на дивах,

Падание на оленей помощи!



Полюбил Половикин пассивную стратегию

Захотел стабильный доход.

А на утро поглядел:

Стратегия висит, а пассива уже нет!



Мы с приятелем вдвоём

Усреднялись в Алчевке.

Он лопух, и я лопух:

У нас заводик ..отжали!



Полюбила Мотор Сич

И, как водится, купила.

Месяцами алкоголь пила

Ведь торги остановили.



Мы с милёнком на фьюче

Торговали допоздна.

Спекулировали ещё,

Да укр. Бирже пока всё!