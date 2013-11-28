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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:45

рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
http://pfts.ua/trade-info/trade-results
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02

Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.

1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.

2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:46

  zzzzzz написав:рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

На УБ его давно нет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:01

  GTS написав:
  zzzzzz написав:рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

На УБ его давно нет.


По крайней мере на прошлой неделе еще был. Были даже бумаги в списке, которых не было в РЗ. Там же один терминал UX Plaza он же и под санкциями.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:48

Из-за Кончи-Заспы выезжает
глава эНКаЦеПээФэР
Становись-ка инвесторы гаком -
Будет реформация!

Я приехала в село
Биржа украинская
Маркетмейкера здесь нет,
спекули куда-то учухали!

Мимо держатель Укрнафты
Коломойка без шуток не идет.
То им в отчёт что-то засунит,
То дивки заберет!

Я в UKRGOvn бумаги вошла
Золотые горы хотела.
Если б не мои доляры,
С голоду умерла!

О-па, о-па, зелёная планка,
Вынесли на фьюче медведя - так ему и надо!

В стакане стоял покупатель
Hа инвестора мать похожий.
Вдруг откуда ни возьмись
Появился продавец вот-такой мать...!

Полюбила папирус я,
Да оказался он без прибыля,
Да зачем.. ж мне без прибыля,
Когда с дивами.. много!

Как у нас на УБушки
Плечи убивают счёта.
Только слышно на суку:
"Чирик, пидык, куяк, ку-ку!"

А мужики на бирже рылись,
Ракету растягивающую нашли.
Целыми днями они возились
Даже по делам не пошли!

О-па, о-па, срослись аск и бит!
Этого не может быть - промежуток должен быть!

Мой милёнок под забором
Ukrproduct Group Ltd, нашёл.
Примеряли всем народом -
Hикому не подошёл!

А из-за терминала, из-за стакана
Показал Аспирант в Укрнафте лот.
Hо не просто показал:
Его к верхнему диапазону привязал!

А Маньке депозит слили,
У Саньки прибыль забрали.
Опосля в график «Центре» залили -
Чудно время провели!
(с уважением, инвестфонд)

Hа ахметовых гоках
сжатые случилось
Изнасиловали партнёров
И в кодекс ..гадили!

О-па, о-па, стоп-торги,
Вынесли быка – так ему и надо!

Помидоры, помидоры,
Помидоры, овощи.
Рост идет на дивах,
Падание на оленей помощи!

Полюбил Половикин пассивную стратегию
Захотел стабильный доход.
А на утро поглядел:
Стратегия висит, а пассива уже нет!

Мы с приятелем вдвоём
Усреднялись в Алчевке.
Он лопух, и я лопух:
У нас заводик ..отжали!

Полюбила Мотор Сич
И, как водится, купила.
Месяцами алкоголь пила
Ведь торги остановили.

Мы с милёнком на фьюче
Торговали допоздна.
Спекулировали ещё,
Да укр. Бирже пока всё!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:22

Да, вот что остановка торгов с людьми делает :mrgreen:

Тут уже нужна профессиональная помощь, налицо PTSD

Рифмоплет
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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