Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:45
рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?
Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02
Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.
1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.
2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:46
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:01
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:48
Из-за Кончи-Заспы выезжает
глава эНКаЦеПээФэР
Становись-ка инвесторы гаком -
Будет реформация!
Я приехала в село
Биржа украинская
Маркетмейкера здесь нет,
спекули куда-то учухали!
Мимо держатель Укрнафты
Коломойка без шуток не идет.
То им в отчёт что-то засунит,
То дивки заберет!
Я в UKRGOvn бумаги вошла
Золотые горы хотела.
Если б не мои доляры,
С голоду умерла!
О-па, о-па, зелёная планка,
Вынесли на фьюче медведя - так ему и надо!
В стакане стоял покупатель
Hа инвестора мать похожий.
Вдруг откуда ни возьмись
Появился продавец вот-такой мать...!
Полюбила папирус я,
Да оказался он без прибыля,
Да зачем.. ж мне без прибыля,
Когда с дивами.. много!
Как у нас на УБушки
Плечи убивают счёта.
Только слышно на суку:
"Чирик, пидык, куяк, ку-ку!"
А мужики на бирже рылись,
Ракету растягивающую нашли.
Целыми днями они возились
Даже по делам не пошли!
О-па, о-па, срослись аск и бит!
Этого не может быть - промежуток должен быть!
Мой милёнок под забором
Ukrproduct Group Ltd, нашёл.
Примеряли всем народом -
Hикому не подошёл!
А из-за терминала, из-за стакана
Показал Аспирант в Укрнафте лот.
Hо не просто показал:
Его к верхнему диапазону привязал!
А Маньке депозит слили,
У Саньки прибыль забрали.
Опосля в график «Центре» залили -
Чудно время провели!
(с уважением, инвестфонд)
Hа ахметовых гоках
сжатые случилось
Изнасиловали партнёров
И в кодекс ..гадили!
О-па, о-па, стоп-торги,
Вынесли быка – так ему и надо!
Помидоры, помидоры,
Помидоры, овощи.
Рост идет на дивах,
Падание на оленей помощи!
Полюбил Половикин пассивную стратегию
Захотел стабильный доход.
А на утро поглядел:
Стратегия висит, а пассива уже нет!
Мы с приятелем вдвоём
Усреднялись в Алчевке.
Он лопух, и я лопух:
У нас заводик ..отжали!
Полюбила Мотор Сич
И, как водится, купила.
Месяцами алкоголь пила
Ведь торги остановили.
Мы с милёнком на фьюче
Торговали допоздна.
Спекулировали ещё,
Да укр. Бирже пока всё!
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:22
Да, вот что остановка торгов с людьми делает
Тут уже нужна профессиональная помощь, налицо PTSD
Рифмоплет
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:19
Про режим роботи з 18.06.2018
ЕДО — Електронний документообіг, то есть брокер по поручению клиента может отправить заявку подписанную электронной цифровой подписью для выполнения адресной сделки на Украинской бирже.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:34
Re: Идеи: портфель
жесткое начало ))
Зараз переглядають цей форум: Мечтательный бычок і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|