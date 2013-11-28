Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.
1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.
2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Банки будут активно использовать норму закона о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров (squeeze-out), считает директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.
"Думаю, большинство банков этой опцией воспользуется", – сказал он на Пятом Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве, прошедшем на минувшей неделе.
А.Бевз отметил, что, примерно, в 75 банков из 82 действующих есть мажоритарный собственник с долей более 95%, хотя иногда это и не следует из обнародованной структуры собственности.
В качестве примера он привел Укрсоцбанк, основной акционер которого ABH Holding недавно сообщил о намерении провести такой принудительный выкуп акций.
В то же время А.Бевз отказался комментировать возможность squeeze-out в случае Райффайзен банка Аваль, чьи акции представляют наибольший интерес для рынка.
Член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовом рынку Максим Либанов уточнил, что несколько украинских банков уже завершили процедуру принудительного выкупа акций.
Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).
Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
The prices on Ukrainian securities are no longer available for many foreign investors and asset managers today. The reason is that Ukrainian Exchange have restricted trading to bilateral transactions only due to the Ukrainian government sanctions and further comments. Unless the situation is explicitly clarified by local government bodies, suspension of the order-book trading may take several weeks or even months.
Follow our page to be informed when we resume full-scale trading.
[# ukrainianexchangenews по состоянию на июнь, 18]
Цены на украинские ценные бумаги больше не доступны для многих иностранных инвесторов и управляющих активами сегодня. Причина заключается в том, что украинский обмен ограничил торговлю двусторонними сделками только из-за санкций правительства Украины и дальнейших комментариев. До тех пор, пока не будет четко уточнено положение местных органов власти, приостановление торгов на заказ может занять несколько недель или даже месяцев.
Подпишитесь на нашу страницу, чтобы получить информацию, когда мы возобновим полную торговлю.