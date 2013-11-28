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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:45

рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

Вот если что итоги торгов на ПФТС , там видны объемы и биржевой курс
http://pfts.ua/trade-info/trade-results
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:02

Вчера общался с одним грамотным аудитором у которого все лицензии есть и прочее. Он неоднократно делал заключения для разных компаний. Вообщем что касается отчета Укрнафты.

1. Резервы под дебиторку должны быть сформированы согласно правилам бух учета, вот только в отчетности это так просто не найти , надо делать детальный разбор. И что самое главное, штрафы за отсутствие резервов очень маленькие.

2. Что касается налогового долга, то что постоянно брешет Роллинз о том что они гасят текущие обязательства это брехня, т.к. согласно правилам нужно сначала погасить старую задолженность по налогам.В данном случае действия ДФС правильные.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:46

  zzzzzz написав:рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

На УБ его давно нет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:01

  GTS написав:
  zzzzzz написав:рынок котировок на УБ я так понимаю будет работать ?

На УБ его давно нет.


По крайней мере на прошлой неделе еще был. Были даже бумаги в списке, которых не было в РЗ. Там же один терминал UX Plaza он же и под санкциями.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:48

Из-за Кончи-Заспы выезжает
глава эНКаЦеПээФэР
Становись-ка инвесторы гаком -
Будет реформация!

Я приехала в село
Биржа украинская
Маркетмейкера здесь нет,
спекули куда-то учухали!

Мимо держатель Укрнафты
Коломойка без шуток не идет.
То им в отчёт что-то засунит,
То дивки заберет!

Я в UKRGOvn бумаги вошла
Золотые горы хотела.
Если б не мои доляры,
С голоду умерла!

О-па, о-па, зелёная планка,
Вынесли на фьюче медведя - так ему и надо!

В стакане стоял покупатель
Hа инвестора мать похожий.
Вдруг откуда ни возьмись
Появился продавец вот-такой мать...!

Полюбила папирус я,
Да оказался он без прибыля,
Да зачем.. ж мне без прибыля,
Когда с дивами.. много!

Как у нас на УБушки
Плечи убивают счёта.
Только слышно на суку:
"Чирик, пидык, куяк, ку-ку!"

А мужики на бирже рылись,
Ракету растягивающую нашли.
Целыми днями они возились
Даже по делам не пошли!

О-па, о-па, срослись аск и бит!
Этого не может быть - промежуток должен быть!

Мой милёнок под забором
Ukrproduct Group Ltd, нашёл.
Примеряли всем народом -
Hикому не подошёл!

А из-за терминала, из-за стакана
Показал Аспирант в Укрнафте лот.
Hо не просто показал:
Его к верхнему диапазону привязал!

А Маньке депозит слили,
У Саньки прибыль забрали.
Опосля в график «Центре» залили -
Чудно время провели!
(с уважением, инвестфонд)

Hа ахметовых гоках
сжатые случилось
Изнасиловали партнёров
И в кодекс ..гадили!

О-па, о-па, стоп-торги,
Вынесли быка – так ему и надо!

Помидоры, помидоры,
Помидоры, овощи.
Рост идет на дивах,
Падание на оленей помощи!

Полюбил Половикин пассивную стратегию
Захотел стабильный доход.
А на утро поглядел:
Стратегия висит, а пассива уже нет!

Мы с приятелем вдвоём
Усреднялись в Алчевке.
Он лопух, и я лопух:
У нас заводик ..отжали!

Полюбила Мотор Сич
И, как водится, купила.
Месяцами алкоголь пила
Ведь торги остановили.

Мы с милёнком на фьюче
Торговали допоздна.
Спекулировали ещё,
Да укр. Бирже пока всё!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:22

Да, вот что остановка торгов с людьми делает :mrgreen:

Тут уже нужна профессиональная помощь, налицо PTSD

Рифмоплет
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:19

Про режим роботи з 18.06.2018

З 18 червня 2018 рокуУкраїнська біржа працює в наступному режимі:

  • Передторговельний період на ринку цінних паперів не проводиться.
  • З 10:30 до 17:00 через систему ЕДО приймаються заявки:
    • на укладення адресних угод купівлі-продажу цінних паперів;
    • на укладення угод репо;
    • на анулювання невиконаних угод з відкладеним виконанням;
    • на припинення зобов'язань за другою частиною договору репо;
    • на укладення ф'ючерсних контрактів між клієнтами одного торговця, або між торговцем та його клієнтом;
    • на розблокування активів;
    • на повернення грошових коштів.
  • Післяторговий період на ринку цінних паперів не проводиться.
  • Вечірня сесія на строковому ринку не проводиться.

Індекс українських акцій буде розраховуватися один раз в день на підставі інформації про ціни попиту і пропозиції, що надаються учасниками індексного комітету, згідно розробленої методики.

За більш детальною інформацією прохання звертатися в Торговельний департамент trade@ux.ua або за телефоном: (044) 495-7474.


ЕДО — Електронний документообіг, то есть брокер по поручению клиента может отправить заявку подписанную электронной цифровой подписью для выполнения адресной сделки на Украинской бирже.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:34

Re: Идеи: портфель

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 478620432/
жесткое начало ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:44

Большинство банков воспользуется возможностью squeeze-out

Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Банки будут активно использовать норму закона о принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров (squeeze-out), считает директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.

"Думаю, большинство банков этой опцией воспользуется", – сказал он на Пятом Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве, прошедшем на минувшей неделе.

А.Бевз отметил, что, примерно, в 75 банков из 82 действующих есть мажоритарный собственник с долей более 95%, хотя иногда это и не следует из обнародованной структуры собственности.

В качестве примера он привел Укрсоцбанк, основной акционер которого ABH Holding недавно сообщил о намерении провести такой принудительный выкуп акций.

В то же время А.Бевз отказался комментировать возможность squeeze-out в случае Райффайзен банка Аваль, чьи акции представляют наибольший интерес для рынка.

Член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовом рынку Максим Либанов уточнил, что несколько украинских банков уже завершили процедуру принудительного выкупа акций.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:45

The prices on Ukrainian securities are no longer available for many foreign investors and asset managers today.
The reason is that Ukrainian Exchange have restricted trading to bilateral transactions only due to the Ukrainian government sanctions and further comments.
Unless the situation is explicitly clarified by local government bodies, suspension of the order-book trading may take several weeks or even months.

Follow our page to be informed when we resume full-scale trading.

[# ukrainianexchangenews по состоянию на июнь, 18]

Цены на украинские ценные бумаги больше не доступны для многих иностранных инвесторов и управляющих активами сегодня.
Причина заключается в том, что украинский обмен ограничил торговлю двусторонними сделками только из-за санкций правительства Украины и дальнейших комментариев.
До тех пор, пока не будет четко уточнено положение местных органов власти, приостановление торгов на заказ может занять несколько недель или даже месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу, чтобы получить информацию, когда мы возобновим полную торговлю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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