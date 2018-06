The prices on Ukrainian securities are no longer available for many foreign investors and asset managers today.

The reason is that Ukrainian Exchange have restricted trading to bilateral transactions only due to the Ukrainian government sanctions and further comments.

Unless the situation is explicitly clarified by local government bodies, suspension of the order-book trading may take several weeks or even months.



Follow our page to be informed when we resume full-scale trading.



[# ukrainianexchangenews по состоянию на июнь, 18]



Цены на украинские ценные бумаги больше не доступны для многих иностранных инвесторов и управляющих активами сегодня.

Причина заключается в том, что украинский обмен ограничил торговлю двусторонними сделками только из-за санкций правительства Украины и дальнейших комментариев.

До тех пор, пока не будет четко уточнено положение местных органов власти, приостановление торгов на заказ может занять несколько недель или даже месяцев.



Подпишитесь на нашу страницу, чтобы получить информацию, когда мы возобновим полную торговлю.