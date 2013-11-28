ФГИ «забраковал» сквиз-аут в «Азовстали» и ММК им.Ильича

Понедельник, 18 июня 2018



Фонд государственного имущества признал незаконными проведенные процедуры сквиз-аут (squeeze-out) в предприятиях «Азовсталь» и ММК им.Ильича.





«Были большие замечания по процедурам сквиз-аута в «Азостали» и ММК им.Ильича. Мы сделали запросы к их оценщику, после чего отправили их акты на рецензию в Фонд государственного имущества. Могу сказать, что Фонд госимущества нас приятно удивил, поскольку он присвоил этим актам «третью категорию» рецензии. Это означает, что такую оценку использовать нельзя без доработки. То есть для проведенного корпоративного действия нельзя применять», - сообщил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин в ходе круглого стола.



По его словам, такая оценка от ФГИ дает определенные возможность акционерам, чьи права были нарушены в ходе процедур принудительного выкупа акций.



«ФГИ также предупредил, что если корпоративные действия уже произошли, то они применят дисциплинарные меры к оценщикам», - добавил Тарабакин.



Он также рассказал об опыте Венгрии и Бразилии, где в законе о сквиз-аут прописали норму о том, что выкуп акций не может проходить ниже цены стоимости чистых активов предприятия.



«Если бы у нас действовала эта норма, то акции «Азовстали» выкупались бы по 5-6 грн за акцию, то есть в 10 раз выше, чем это было», - отметил Тарабакин.