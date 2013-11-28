ФГИ «забраковал» сквиз-аут в «Азовстали» и ММК им.Ильича Понедельник, 18 июня 2018
Фонд государственного имущества признал незаконными проведенные процедуры сквиз-аут (squeeze-out) в предприятиях «Азовсталь» и ММК им.Ильича.
«Были большие замечания по процедурам сквиз-аута в «Азостали» и ММК им.Ильича. Мы сделали запросы к их оценщику, после чего отправили их акты на рецензию в Фонд государственного имущества. Могу сказать, что Фонд госимущества нас приятно удивил, поскольку он присвоил этим актам «третью категорию» рецензии. Это означает, что такую оценку использовать нельзя без доработки. То есть для проведенного корпоративного действия нельзя применять», - сообщил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин в ходе круглого стола.
По его словам, такая оценка от ФГИ дает определенные возможность акционерам, чьи права были нарушены в ходе процедур принудительного выкупа акций.
«ФГИ также предупредил, что если корпоративные действия уже произошли, то они применят дисциплинарные меры к оценщикам», - добавил Тарабакин.
Он также рассказал об опыте Венгрии и Бразилии, где в законе о сквиз-аут прописали норму о том, что выкуп акций не может проходить ниже цены стоимости чистых активов предприятия.
«Если бы у нас действовала эта норма, то акции «Азовстали» выкупались бы по 5-6 грн за акцию, то есть в 10 раз выше, чем это было», - отметил Тарабакин.
zzzzzz Странно, что Тарабакин месяц молчал об этом. Нац.станд.#1 ст.67 абзац 4. Еще более странная позиция комиссии по этому вопросу вне дискусса. А еще, более более страно отсутствие представителя ФДМУ который был бы уполномочен говорить от имени ФДМУ. Теперь, осталось сказать о главном и звучит это из уст Тарабакина как угроза (хитер гад) - ошибкой было не обязать оценщика учитывать биржевой курс не публичных бумаг. No comments. Осталось в редакцию ЗУ ПРО АТ включить этот пункт и "проблемы наши , окончательно станут вашими".
Востаннє редагувалось paolot в Вів 19 чер, 2018 01:04, всього редагувалось 1 раз.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Аспирант1 написав:Куплю 1000 акций нафты по 20 грн.
Нигде не слипнется? Или это Вы режим заявок формируете?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."