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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:36
Сократ пока 800 грн за сделку...но буду что-то думать
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Аспирант1
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:46
Master написав:
Какие прогнозы, когда вернемся и вообще ли, на УБ? )
Никогда.
К тому времени уже все отсквизят, а жижу распилят/обанкротят. Торговать будет нечем.
Аминь.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:11
rusich
И доллар по писят , так шо все в бакс
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:23
Аспирант1 написав:
Сократ пока 800 грн за сделку...но буду что-то думать
Та ладно
Прям 800 грн. за сделку с голоса?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:40
GTS да
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Аспирант1
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