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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:36

Сократ пока 800 грн за сделку...но буду что-то думать
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:46

  Master написав:Какие прогнозы, когда вернемся и вообще ли, на УБ? )

Никогда.
К тому времени уже все отсквизят, а жижу распилят/обанкротят. Торговать будет нечем.

Аминь.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:11

rusich

И доллар по писят , так шо все в бакс :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:23

  Аспирант1 написав:Сократ пока 800 грн за сделку...но буду что-то думать

Та ладно :)
Прям 800 грн. за сделку с голоса?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:40

GTS да
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:22

Питання та відповіді, щодо роботи Української біржі з 18.06.

Щось не видно просвіту :(

http://www.ux.ua/a9236/?nt=101
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:11

d_12
Вбачається, що через місяць два - ПФТС обробить брокерів, що торгували на УБ для переходу їх клієнтів на ПЗ ПФТС. Думаю, що такі переговори уже відбуваються, тільки за ПЗ витрати поставлять на клієнтів, що погано!
joik
 
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