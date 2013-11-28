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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:46
Никогда.
К тому времени уже все отсквизят, а жижу распилят/обанкротят. Торговать будет нечем.
Аминь.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:23
Та ладно
Прям 800 грн. за сделку с голоса?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:22
Питання та відповіді, щодо роботи Української біржі з 18.06.
Щось не видно просвіту
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:11
d_12
Вбачається, що через місяць два - ПФТС обробить брокерів, що торгували на УБ для переходу їх клієнтів на ПЗ ПФТС. Думаю, що такі переговори уже відбуваються, тільки за ПЗ витрати поставлять на клієнтів, що погано!
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:28
а яке ПЗ використовує ПФТС ?
чи не буде УБ2?
+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:38
greenozon
Діло не в ПЗ ПФТС, діло в тому, що ПФТС, як площадка торгує, а клієнти брокерів із УБ ні!
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:12
Для начала по 60!
Надеюсь еще успею перевернуться в июле на хороших уровнях.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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