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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45
rusich
А что сейчас мешает перевороту ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:51
Сегодняшние итоги торгов на ПФТСhttp://pfts.ua/trade-info/trade-results
наблюдаю три дня , торгуются только Аваль и Центр более-менее, сегодня по Укртелкому была сделка.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2665 раз.
- Подякували: 3908 раз.
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