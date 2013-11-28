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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2126212721282129

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45

rusich
А что сейчас мешает перевороту ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:51

Сегодняшние итоги торгов на ПФТС
http://pfts.ua/trade-info/trade-results

наблюдаю три дня , торгуются только Аваль и Центр более-менее, сегодня по Укртелкому была сделка.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27378
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 3908 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2126212721282129
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