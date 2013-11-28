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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2126212721282129

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45

rusich
А что сейчас мешает перевороту ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:51

Сегодняшние итоги торгов на ПФТС
http://pfts.ua/trade-info/trade-results

наблюдаю три дня , торгуются только Аваль и Центр более-менее, сегодня по Укртелкому была сделка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 27380
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:05

"Центрэнерго" заплатит еще 115 миллионов за перевод Змиевской ТЭС на газовый уголь
Змиевская тепловая электрическая станция ПАО "Центрэнерго" 12 июня по результатам тендера заказала ООО "Котлотурбопром" работ по переоснащению на 115 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до июля 2019 года выполнят вторую очередь работ по капитальному строительству для переоснащения систем подачи, приготовления и сжигания угля энергоблоков №1 и №6 для перехода с антрацита (марки А, В) на газовую группу (марки Г, ДГ).
Живите своим умом!
zzzzzz
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