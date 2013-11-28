"Центрэнерго" заплатит еще 115 миллионов за перевод Змиевской ТЭС на газовый уголь Змиевская тепловая электрическая станция ПАО "Центрэнерго" 12 июня по результатам тендера заказала ООО "Котлотурбопром" работ по переоснащению на 115 млн грн. Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям тендера, до июля 2019 года выполнят вторую очередь работ по капитальному строительству для переоснащения систем подачи, приготовления и сжигания угля энергоблоков №1 и №6 для перехода с антрацита (марки А, В) на газовую группу (марки Г, ДГ).