"Центрэнерго" заплатит еще 115 миллионов за перевод Змиевской ТЭС на газовый уголь Змиевская тепловая электрическая станция ПАО "Центрэнерго" 12 июня по результатам тендера заказала ООО "Котлотурбопром" работ по переоснащению на 115 млн грн. Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям тендера, до июля 2019 года выполнят вторую очередь работ по капитальному строительству для переоснащения систем подачи, приготовления и сжигания угля энергоблоков №1 и №6 для перехода с антрацита (марки А, В) на газовую группу (марки Г, ДГ).
Діло не в ПЗ ПФТС, діло в тому, що ПФТС, як площадка торгує, а клієнти брокерів із УБ ні!
ПФТС не має програми для клієнтів брокерів з УБ (якщо б ПЗ було - торгували б там ), а шлюз між ПЗ ПФТСу і КВІКом відсутній/втрачений (?), представник Універу тут писав, що мали, але вже не мають ... , хіба би зробили, але чи цікаві ПФТСу клієнти брокерів? ще Перспектива ринок розвиває, але фізикам доступу також не дає (?)