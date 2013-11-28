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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:45

rusich
А что сейчас мешает перевороту ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:51

Сегодняшние итоги торгов на ПФТС
http://pfts.ua/trade-info/trade-results

наблюдаю три дня , торгуются только Аваль и Центр более-менее, сегодня по Укртелкому была сделка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:05

"Центрэнерго" заплатит еще 115 миллионов за перевод Змиевской ТЭС на газовый уголь
Змиевская тепловая электрическая станция ПАО "Центрэнерго" 12 июня по результатам тендера заказала ООО "Котлотурбопром" работ по переоснащению на 115 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до июля 2019 года выполнят вторую очередь работ по капитальному строительству для переоснащения систем подачи, приготовления и сжигания угля энергоблоков №1 и №6 для перехода с антрацита (марки А, В) на газовую группу (марки Г, ДГ).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:17

Размер пакета акций "Турбоатома" на продажу будет определен после консультаций с международными советниками
https://interfax.com.ua/news/economic/513140.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:36

Предлагаю переименовать ветку в "zzzzzz:News" :lol:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:48

  rusich написав:Предлагаю переименовать ветку в "zzzzzz:News" :lol:

Newzzzzzzz !!!
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:59

  joik написав:greenozon

Діло не в ПЗ ПФТС, діло в тому, що ПФТС, як площадка торгує, а клієнти брокерів із УБ ні!


ПФТС не має програми для клієнтів брокерів з УБ (якщо б ПЗ було - торгували б там :(), а шлюз між ПЗ ПФТСу і КВІКом відсутній/втрачений (?), представник Універу тут писав, що мали, але вже не мають ... :(, хіба би зробили, але чи цікаві ПФТСу клієнти брокерів? ще Перспектива ринок розвиває, але фізикам доступу також не дає (?)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:00

Re: Идеи: портфель

  Мечтательный бычок написав:Newzzzzzzz !!!


так краще! ;)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:09

Re: Идеи: портфель

  d_12 написав:ще Перспектива ринок розвиває


якщо порівняти обсяги торгів Перспктиви та ПФТС то це слон і моська?

http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=5846
vs
http://pfts.ua/trade-info/trade-results
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:56

  greenozon написав:
  d_12 написав:ще Перспектива ринок розвиває


якщо порівняти обсяги торгів Перспктиви та ПФТС то це слон і моська?

http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=5846
vs
http://pfts.ua/trade-info/trade-results


Тобто, альтернативи в УБ на даний час не має?
joik
 
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