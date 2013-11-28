Вы учитывайте оборот на 90%+ это бонды. а так, по факту то кроме UX, у нас рабочего API не было, остальные в режиме "доски". так что да, теперь любимый тезис в силе - " у нас НЕТ ИНФРАСТРУКТУРЫ для полноценного фондового рынка.."!!!, тип как лоббировали сквиз, теперь разгребают...посмотрим как это пройдет
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабмін розраховує, що Фонд держмайна зможе у найближчий тиждень-два напрацювати усі умови продажу ПАТ "Центренерго" та запропонувати їх уряду. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН. http://www.unn.com.ua/uk/news/1737113-p ... i-prodazhu Ждём-с...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."