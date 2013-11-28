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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:29

Re: Идеи: портфель

  greenozon написав:ПФТС то це слон і моська


Вы учитывайте оборот на 90%+ это бонды.
а так, по факту то кроме UX, у нас рабочего API не было, остальные в режиме "доски".
так что да, теперь любимый тезис в силе - " у нас НЕТ ИНФРАСТРУКТУРЫ для полноценного фондового рынка.."!!!, тип как лоббировали сквиз, теперь разгребают...посмотрим как это пройдет
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:30

joik З моменту її створення і до 15,06,2018 для пересічного ще не було)
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:46

КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабмін розраховує, що Фонд держмайна зможе у найближчий тиждень-два напрацювати усі умови продажу ПАТ "Центренерго" та запропонувати їх уряду. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1737113-p ... i-prodazhu
Ждём-с... 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:48

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Тобто, альтернативи в УБ на даний час не має?


та й УБи не має :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:51

  d_12 написав:
  Мечтательный бычок написав:Newzzzzzzz !!!


так краще! ;)


Согласен, Newzzzzzzz читается удобней )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:04

Ходим по кругу :evil:
Вчера: "Развитие фондового рынка сдерживается отсутствием накопительной системы пенсионного страхования"
Сегодня:"Создание накопительной системы пенсионного страхования сдерживается отсутствием фондового рынка"
"Всё проходит, и это пройдёт"
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