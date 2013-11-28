Вы учитывайте оборот на 90%+ это бонды. а так, по факту то кроме UX, у нас рабочего API не было, остальные в режиме "доски". так что да, теперь любимый тезис в силе - " у нас НЕТ ИНФРАСТРУКТУРЫ для полноценного фондового рынка.."!!!, тип как лоббировали сквиз, теперь разгребают...посмотрим как это пройдет
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабмін розраховує, що Фонд держмайна зможе у найближчий тиждень-два напрацювати усі умови продажу ПАТ "Центренерго" та запропонувати їх уряду. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН. http://www.unn.com.ua/uk/news/1737113-p ... i-prodazhu Ждём-с...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабмін розраховує, що Фонд держмайна зможе у найближчий тиждень-два напрацювати усі умови продажу ПАТ "Центренерго" та запропонувати їх уряду. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН. http://www.unn.com.ua/uk/news/1737113-p ... i-prodazhu Ждём-с...
Они уже по DNEN "напрацювали" так, что шансы тех кто оспаривает оценку по сквизу стремятся к нулю. Ивините, но у Вас какой-то нездоровый оптимизм Центренерго накрывает спрут приватизации 90-х. Читайте внимательней - "кабмин розраховує в найближчий тиждень". Ключевое слово "найближчий". Практика прошлых лет показала - все что быстро и в "найближчий тиждень" заточено под пинчуковахметовых
paolot 1. "но у Вас какой-то нездоровый оптимизм". У меня оптимизм в том что продадут наконец-то, посмотрим кому и на каких условиях. 2. "Практика прошлых лет показала - все что быстро и в "найближчий тиждень" заточено под пинчуковахметовых ". Практика этого раза показывает что советника по приватизации центра выбрали еще в начале весны (если не ошибаюсь), и он работает уже около 3-х месяцев и через неделю-две хотят объявить результаты (в том числе цену пакета). З.Ы. Давайте не нагнетать и перекручивать а немного подождём, а то одни всёпропальщики отписываются. З.Ы.Ы. Зеду респект, нужным делом занимаетесь. Спасибо.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
1. Расчитали первое значение Индекса украинских акций по временной методике. Теперь он будет считаться один раз в день.
2. Биржевой совет принял решения: - С 1 июля и до возобновления полноценных торгов установить тариф на все услуги технического обслуживания в размере 1.20 грн (включая НДС) - Утвердить Положение о Техническом комитете, в который войдут представители участников торгов, с которыми биржа будет согласовывать свои решения в области информационных технологий (документ будет опубликован на нашем сайте)