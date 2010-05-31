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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:55

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Согласен, Newzzzzzzz читается удобней )))


можна ще й zzzzzz на Newzzzzzzz змінити :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:56

  zzzzzz написав:http://pfts.ua/trade-info/trade-results

Итоги торгов
Центр уронили до 14,55
Аваль падал до 0.28 , но закрылся на 0.30



https://finclub.net/news/ukraina-spravi ... aniya.html
И вроде всё будет хорошо. Но вот холдеры ОВДП с этим не согласны.
Индекс сибондса суверен Украина свалился ниже 200, с начала месяца -5%. Так что боюсь текущий курсовой отскок - вовсе не отскок.
Русич, не тянул бы ты до июля...
zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11

  lrs7719 написав:zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?


Ежедневные остатки можно скачивать с сайта НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня


Ну нерезы потрошку выходят

31.05-10,73 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135

За июнь 600 млн вывели

А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд

( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27

  joik написав:d_12
Вбачається, що через місяць два - ПФТС обробить брокерів, що торгували на УБ для переходу їх клієнтів на ПЗ ПФТС. Думаю, що такі переговори уже відбуваються, тільки за ПЗ витрати поставлять на клієнтів, що погано!

У ПФТС нет клиентского ПО. Только просмотр за 200 грн. в мес.
http://pfts.ua/trade-info/trade-information/pfts-online
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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