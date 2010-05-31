можна ще й zzzzzz на Newzzzzzzz змінити
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:55
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:56
И вроде всё будет хорошо. Но вот холдеры ОВДП с этим не согласны.
Индекс сибондса суверен Украина свалился ниже 200, с начала месяца -5%. Так что боюсь текущий курсовой отскок - вовсе не отскок.
Русич, не тянул бы ты до июля...
zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11
Ежедневные остатки можно скачивать с сайта НБУ
Ну нерезы потрошку выходят
31.05-10,73 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135
За июнь 600 млн вывели
А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд
( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27
У ПФТС нет клиентского ПО. Только просмотр за 200 грн. в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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