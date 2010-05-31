можна ще й zzzzzz на Newzzzzzzz змінити
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:55
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:56
И вроде всё будет хорошо. Но вот холдеры ОВДП с этим не согласны.
Индекс сибондса суверен Украина свалился ниже 200, с начала месяца -5%. Так что боюсь текущий курсовой отскок - вовсе не отскок.
Русич, не тянул бы ты до июля...
zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11
Ежедневные остатки можно скачивать с сайта НБУ
Ну нерезы потрошку выходят
31.05-10,73 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135
За июнь 600 млн вывели
А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд
( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27
У ПФТС нет клиентского ПО. Только просмотр за 200 грн. в мес.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:35
GTS
Вы из Универа ?
Какие комиссии за сделки с голоса по акциям ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 18:43
Quik покрытый плесенью, абсолютно весь
Центр неликвидности в Украине есть
Центр неликвидности в Украине есть
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 20 чер, 2018 23:37
Пришло вчера заказное письмо от Аваля.
Сегодня забрал. Там уведомление, что меня приглашают на подписание договора.
Правда при этом примечание, что все расчеты должны пройти до 25.06 включительно, при этом на поставку акций и денег отведено 5 рабочих дней. Что уже не влазит до 25.06.
Похоже я уже все проспал. Завтра подъеду спрошу.
Плюс еще оказалось, что взять документы подтверждающие цену покупки акций у Драконов - это непростая задача - за сегодня напечатать бумажку не справились и не уверены что завтра успеют - "бек-оффис очень загружен". А без этих бумажек подаваться на байбек бессмысленно.
Возможно придется идти на дивиденды ))
Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?
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