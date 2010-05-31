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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:55

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Согласен, Newzzzzzzz читается удобней )))


можна ще й zzzzzz на Newzzzzzzz змінити :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:56

  zzzzzz написав:http://pfts.ua/trade-info/trade-results

Итоги торгов
Центр уронили до 14,55
Аваль падал до 0.28 , но закрылся на 0.30



https://finclub.net/news/ukraina-spravi ... aniya.html
И вроде всё будет хорошо. Но вот холдеры ОВДП с этим не согласны.
Индекс сибондса суверен Украина свалился ниже 200, с начала месяца -5%. Так что боюсь текущий курсовой отскок - вовсе не отскок.
Русич, не тянул бы ты до июля...
zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:11

  lrs7719 написав:zzzzzzzz, а какая там ситуация нерезов в овдп?


Ежедневные остатки можно скачивать с сайта НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня


Ну нерезы потрошку выходят

31.05-10,73 млрд
7.06 - 10,593
8.06 - 10,315
20.06-10,135

За июнь 600 млн вывели

А физики входят в гривневые ОВГЗ
01.06 - 1,117 млрд.грн
20.06 - 1,196 млрд

( в начале года было 182 млн )
Физики миллиард завели в гривневые ОВГЗ с начала года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:27

  joik написав:d_12
Вбачається, що через місяць два - ПФТС обробить брокерів, що торгували на УБ для переходу їх клієнтів на ПЗ ПФТС. Думаю, що такі переговори уже відбуваються, тільки за ПЗ витрати поставлять на клієнтів, що погано!

У ПФТС нет клиентского ПО. Только просмотр за 200 грн. в мес.
http://pfts.ua/trade-info/trade-information/pfts-online
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:35

GTS
Вы из Универа ?
Какие комиссии за сделки с голоса по акциям ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:43

Quik покрытый плесенью, абсолютно весь
Центр неликвидности в Украине есть
Центр неликвидности в Украине есть
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь! :mrgreen:

Зображення
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 23:37

Пришло вчера заказное письмо от Аваля.
Сегодня забрал. Там уведомление, что меня приглашают на подписание договора.
Правда при этом примечание, что все расчеты должны пройти до 25.06 включительно, при этом на поставку акций и денег отведено 5 рабочих дней. Что уже не влазит до 25.06.
Похоже я уже все проспал. Завтра подъеду спрошу.
Плюс еще оказалось, что взять документы подтверждающие цену покупки акций у Драконов - это непростая задача - за сегодня напечатать бумажку не справились и не уверены что завтра успеют - "бек-оффис очень загружен". А без этих бумажек подаваться на байбек бессмысленно.

Возможно придется идти на дивиденды :)))
Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?
alextov
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:03

Re: Идеи: портфель

  alextov написав:Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?

Думается что из тех 700+млн акций что голосовали "против правочинов" на байбек уйдёт не более 60%. Скоро всё увидим...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:50

  alextov написав:Пришло вчера заказное письмо от Аваля.
Сегодня забрал. Там уведомление, что меня приглашают на подписание договора.
Правда при этом примечание, что все расчеты должны пройти до 25.06 включительно, при этом на поставку акций и денег отведено 5 рабочих дней. Что уже не влазит до 25.06.
Похоже я уже все проспал. Завтра подъеду спрошу.
Плюс еще оказалось, что взять документы подтверждающие цену покупки акций у Драконов - это непростая задача - за сегодня напечатать бумажку не справились и не уверены что завтра успеют - "бек-оффис очень загружен". А без этих бумажек подаваться на байбек бессмысленно.

Возможно придется идти на дивиденды :)))
Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?


Сегодня должен закончить свистопляску с ними. Договор, к примеру, со стороны правления подписывали два дня. Плюс затребовали кучу оригиналов справок (например выписку) и копии не годились. Когда закончу, постараюсь отписаться на профильной ветке.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:55

  Investor_33 написав:
  alextov написав:Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?

Думается что из тех 700+млн акций что голосовали "против правочинов" на байбек уйдёт не более 60%. Скоро всё увидим...


Каких 60%? Все кто поумнее был - слились ещё в апреле. Остальных - убедили или авалевцы или жадность. Так что процентов 30 не более. У работников аваля, мне кажется, и премию поставили в прямую зависимость от колва байбекнутых. КПЕ типа. Потому как так вылазить из кожи - за оклад не получится. В их глазах прям личная трагедия читалась :D
lrs7719
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