Додано: Сер 20 чер, 2018 23:37

Пришло вчера заказное письмо от Аваля.Сегодня забрал. Там уведомление, что меня приглашают на подписание договора.Правда при этом примечание, что все расчеты должны пройти до 25.06 включительно, при этом на поставку акций и денег отведено 5 рабочих дней. Что уже не влазит до 25.06.Похоже я уже все проспал. Завтра подъеду спрошу.Плюс еще оказалось, что взять документы подтверждающие цену покупки акций у Драконов - это непростая задача - за сегодня напечатать бумажку не справились и не уверены что завтра успеют - "бек-оффис очень загружен". А без этих бумажек подаваться на байбек бессмысленно.Возможно придется идти на дивиденды))Кто-то на дивы идет или все слились/отбайбечились?