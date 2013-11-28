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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:08

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Так что процентов 30 не более.

Т.е. считаете что только 30% готовы отдать по 31,3коп аваль?
Когда крайний срок байбека, 25-го?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:34

Сегодня позвонил исполнителю который вел исполнительное производство по Укрнафте, спросил когда аванс вернете ?
- Деньги на перечислении в казначействе , ожидайте денег в конце этого месяца или в начале следующего - ответил исполнитель.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:39

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Так что процентов 30 не более.

Т.е. считаете что только 30% готовы отдать по 31,3коп аваль?
Когда крайний срок байбека, 25-го?



Думаю даже может быть и меньше. Аваль настроен весьма агрессивно. Корректно, но агрессивно. Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит. Ровно столько, столько отмеряют. Ездил туда два дня подряд. Были звонки за байбек - ответ один - время закончилось. Ну и опять же - мне договор подписывали два дня.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:46

  zzzzzz написав:GTS
Вы из Универа ?
Какие комиссии за сделки с голоса по акциям ?


Биржевые сделки "с голоса" (без использования терминала QUIK) – 50 грн за заявку дополнительно к основным тарифам
http://univer.ua/ru/fees/
rol23
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49

  lrs7719 написав: Аваль настроен весьма агрессивно. Корректно, но агрессивно.

Я бы сказал агрессивно и ни разу не корректно.
Особенно эта ммм... пожилая блондинка, которая на ОСА объясняла что такое сквиз-аут.
После такого отношения к акционерам я не удивлюсь если сквиз будет по 8 копеек :))
alextov
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:50

  lrs7719 написав:Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит.

не совсем понял, о чем речь.
разве раньше кто-то получал лишние копейки?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:52

  zzzzzz написав:GTS
Вы из Универа ?
Какие комиссии за сделки с голоса по акциям ?

Нет :o
Про комиссии Универа не в курсе.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:03

Re: Идеи: портфель

  alextov написав:После такого отношения к акционерам я не удивлюсь если сквиз будет по 8 копеек )

А если 38+ удивитесь?) "шляпу съедите"?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:13

  lrs7719 написав:Аваль настроен весьма агрессивно. Были звонки за байбек - ответ один - время закончилось.

Значит будет сквиз и по цене намного ниже байбека.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17

  Investor_33 написав:А если 38+ удивитесь?) "шляпу съедите"?)

Если по 38 - я даже вашу шляпу сьем :)
alextov
 
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