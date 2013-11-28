Т.е. считаете что только 30% готовы отдать по 31,3коп аваль?
Когда крайний срок байбека, 25-го?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:08
Re: Идеи: портфель
Т.е. считаете что только 30% готовы отдать по 31,3коп аваль?
Когда крайний срок байбека, 25-го?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:34
Сегодня позвонил исполнителю который вел исполнительное производство по Укрнафте, спросил когда аванс вернете ?
- Деньги на перечислении в казначействе , ожидайте денег в конце этого месяца или в начале следующего - ответил исполнитель.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:39
Думаю даже может быть и меньше. Аваль настроен весьма агрессивно. Корректно, но агрессивно. Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит. Ровно столько, столько отмеряют. Ездил туда два дня подряд. Были звонки за байбек - ответ один - время закончилось. Ну и опять же - мне договор подписывали два дня.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:46
Биржевые сделки "с голоса" (без использования терминала QUIK) – 50 грн за заявку дополнительно к основным тарифам
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:49
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:50
не совсем понял, о чем речь.
разве раньше кто-то получал лишние копейки?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:52
Нет
Про комиссии Универа не в курсе.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:03
Re: Идеи: портфель
А если 38+ удивитесь?) "шляпу съедите"?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:13
Значит будет сквиз и по цене намного ниже байбека.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17
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